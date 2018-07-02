Ведущий Соловьев довел украинцев до исступления одной фразой
Такие слова прозвучали во время дискуссии Соловьева с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом
в эфире телеканала "Россия 1". Киевский дипломат заявил, что Украина "определила для себя путь движения в европейское сообщество".
В ответ у Соловьева нашлись веские контраргументы. "Да это чушь собачья! Вы не можете быть ни в Европе, ни в Азии. Вы находитесь на Украине. Вы поймите – вы не поднимете земельку и с ней никуда не денетесь", – объяснил российский телеведущий.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда взвешенное и аргументированное заявление Соловьева вызывает бурю эмоций у собеседника с Украины. Так, ранее телеведущий поставил в тупик киевского дипломата, который заявил о "референдуме под дулами в Крыму". Соловьев с легкостью парировал доводы Трюхана, напомнив, что силовые структуры полуострова добровольно перешли на службу России.
В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" Вадим Трюхан объявил, что война на Украине началась после того, как на ее территорию якобы "вошла Россия". Ведущий возразил, что конфликт был спровоцирован переворотом в Киеве.
Певица вернулась в столицу
Женщина опубликовала трогательное фото
Певца просят избавить мальчика от грязи
Артистка дала откровенное интервью