"Ночные волки" погорели на ограблении завода

Пока Советский Союз всеми силами противостоял гитлеровской Германии бандитское подполье ни на секунду не снижало интенсивность преступной деятельности. Даже в блокадном Ленинграде и оккупированных территориях злоумышленники продолжали грабить своих же сограждан. После Победы, несмотря на старания правоохранителей, преступность расправила плечи – жизнь налаживалась, благосостояние людей постепенно увеличивалось. Этим решили воспользоваться те, кто не желал жить честно.



Согласно имеющимся данным, банда "Ночные волки" появилась в начале 1950-х годов. В это время Советский Союз все силы кинул на восстановление инфраструктуры страны, налаживание повседневной жизни. Эти процессы не обошли стороной и Белорусскую ССР, которая в годы Великой Отечественной была под оккупацией и сильно пострадала от немецких захватчиков.



Это обстоятельство ничуть не смущало участников, как сейчас сказали бы, организованного преступного сообщества. В него входили, в основном, бывшие заключенные. Все связующие ниточки держал в своих руках один человек. Главарем банды, согласно имеющимся данным, являлся вор с многолетним стажем Антон Феликсович Белявский. Друзья-бандиты знали его под кличкой Белый клык.

Сколачивая группировку, он четко представлял себе, как необходимо действовать, чтобы максимально обезопасить существование группировки и ее деятельность. Собирая костяк банды, он не скупился на необходимые финансовые затраты. Одной из статей расходов общака была скупка падких до денег милиционеров.

Наладив связи с нечестными представителями правоохранительных органов, Белявский передавал им деньги за то, что они закрывали глаза на совершенные преступления или помогали спустить соответствующие дела на тормозах. Под защитой такой "крыши" банда спокойно занималась своим промыслом – кражами государственного имущества.

Преступное сообщество без страха орудовала повсюду: в крупных городах и поселках, в деревнях и селах, разоряя все на своем пути. В сферу интересов бандитов входило буквально все. В сельской местности они грабили колхозные амбары и склады, вывозя собранный урожай, угоняли домашний скот.

В городах в результате ночных налетов опустошались склады продуктов и промышленных товаров. Воровалось все, что попадалось. На руку злоумышленникам играл послевоенный дефицит, который все еще наблюдался в ряде регионов. Все это потом сбывалось, как говорится, не отходя от кассы – на ближайших рынках.

Отличительной чертой "Ночных волков" была жестокость, с которой они совершали свои налеты. Остановить их не могло в буквальном смысле ни что. Вероятно, таким образом они пытались запугать будущих жертв, отбив у них любое желание оказывать сопротивление при одном лишь упоминании с кем имеют дело.

Вести о кровавой шайке быстро распространилась по республике. Народ шепотом рассказывал истории о том, как ее участники без пощады убивали сторожей, которые пытались противостоять, после чего тела прятали в ближайших лесополосах. Банда прослыла поистине неуловимой – милиция неоднократно устраивала засады, но каждый раз преступникам удавалось улизнуть от правоохранителей. Скорее всего, кто-то из оборотней в погонах своевременно информировал Белявской о каждой спецоперации.

Полученные при продаже награбленного деньги преступники тратили без особой фантазии. Большая их часть оседала в кабаках, где после очередного провернутого дельца предпочитали сидеть многие из них. В одном из таких заведений произошла судьбоносная встреча главаря шайки с вором в законе Эдиком Ляхом. Последний рекомендовал расширить масштаб деятельности группировки.

В качестве объекта следующего нападения он предложил ни много ни мало Минский часовый завод. На тот момент прошла всего пара лет, как продукция предприятия появилась на полках магазинов. Производимые им часы пользовались бешеной популярностью. Белый видел в ограблении завода легкую наживу. Причем, ее масштаб обещал быть весьма крупным, ведь завод, помимо прочего, выпускал изделия из драгметаллов и с драгоценными камнями. Позарившись на большой куш, было решено идти на дело.

Нападение происходило, как обычно, ночью. Злоумышленники проникли на территорию завода и направились к складу. Охранявший помещение сторож был обезврежен привычным способом – ему нанесли несколько ранений ножом. Решив, что больше им ничего не мешает, бандиты стали готовить к вывозу хранившиеся на складе предметы. И был весьма велик шанс того, что очередное преступление сошло бы им с рук, если бы не одно обстоятельство, о котором злоумышленники не могли знать.

Сторож, которого, как им казалось, они лишили возможности сопротивляться, оказался бывшим разведчиком. Благодаря этому, он знал, как необходимо действовать в экстренных ситуациях и умел концентрировать свои силы. Собрав волю в кулак, он смог добраться до тревожной кнопки и вызвать наряд.

Правоохранители прибыли буквально моментально. Не ожидавшие такого развития событий неуловимые ранее бандиты не смогли противостоять милиционерам. Оказалось, что взять шайку было делом техники. И вряд ли "Ночные волки" смогли так долго действовать в округе, не будь у них осведомителя среди представителей власти.

Учитывая размах деятельности и количество жертв, участники группировки вряд ли могли рассчитывать на какое-то снисхождение в ходе следствия и судебного процесса. Так и произошло – все они, без исключения, были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу.

P.S. Название описанной выше банды упоминается в одноименном рассказе Фридриха Незнанского. "Ночные волки" гремели тогда по всей Москве. Толстосумы, нечестные на руку, боялись их как огня", – пишет о ней автор. Правда, место действий и время не совпадают с историческими, но то, что это отсылка именно к той банде, говорит также не самое распространенное имя главного героя – Феликс (а у главаря белорусской группировки, как мы помним, отчество было Феликсович). Учитывая, что Фридрих Незнанский сам работал в правоохранительной системе и наверняка слышал эту историю, скорее всего это аллюзия именно на ту самую группировку, орудовавшую в Советском Союзе в середине ХХ века.