Абрамович лишился самого важного после скандала
Абрамовичу уже не требуется виза Британии при наличии израильского паспорта. Он может находиться на территории Соединенного Королевства до шести месяцев в году. Однако документы не дают миллиардеру право на трудовую деятельность в стране.
Предприниматель, вероятнее всего, не сможет работать в "Челси", которым владеет уже 15 лет. Стоит отметить, что Абрамович не занимает никакой официальной должности в принадлежащем ему футбольном клубе, сообщает Ura.ru.
Также стало известно, что "Челси" приостановил реконструкцию стадиона "Стэмфорд бридж" в Лондоне. Это значит, что экономика Великобритании потеряет сотни миллионов фунтов.
Эксперты убеждены, что решение клуба связано с задержкой выдачи Абрамовичу британской визы инвестора. Бизнесмен не хочет вкладываться в строительство стадиона, пока у него не будет гарантий получения документов.
Напомним, Роман Абрамович подал запрос на получение гражданства Израиля из-за проблем с получением британской визы. В мае 2018 года предприниматель был замечен в аэропорту Тель-Авива, где ему выдали паспорт, пишет НСН.
Бизнесмен приобрел "Челси" 2 июня 2003 года за 140 миллионов фунтов. Это стало крупнейшей в мире продажей английского футбольного клуба.
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