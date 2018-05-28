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Общество

Странное поведение любовника отравленной Юлии Скрипаль

Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com/julia.skripal
Близкие Юлии Скрипаль, которая вместе с отцом пострадала от отравления неизвестным веществом в британском городе Солсбери, обратили внимание на странное поведение ее жениха. Мужчина исчез сразу после того, как стало известно о несчастье, постигнувшем возлюбленную.
прочитано 2028 раз

В истории отравления Сергея и Юлии Скрипаль продолжают оставаться белые пятна, как связанные с поведением британской стороны, так и относящиеся к самим пострадавшим. Так, журналисты и близкие семьи обратили внимание на странное поведение любовника отравленной в Солсбери девушки.

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Пара счастливо прожила несколько лет, готовилась узаконить свои отношения, а также завести ребенка. О таких планах своим родным рассказывала Юлия Скрипаль. "Она делала ремонт в квартире. Одну комнату готовила под детскую", – цитирует телеканал НТВ сестру Юлии Викторию Скрипаль.

За все работы Юлия платила сама. Очередную часть платы – 50 тысяч рублей – она не успела передать прорабу из-за отъезда в Великобританию. Деньги девушка пообещала передать через своего жениха Степана. Однако то, как он повел себя, вызвало очень много вопросов. "Он приехал к прорабу сразу после отравления, 6 марта, отдал ключи от квартиры со словами: "Ты меня не знаешь, ты меня не видела!" – рассказала Виктория Скрипаль.

После этого молодой человек исчез. Он даже не попытался выйти на связь со Следственным комитетом, который ведет расследование покушения на убийство его невесты. "И сам Степан, и его поведение очень подозрительны. Если ты три года прожил с женщиной, заявлял, что хочешь жениться, и тут с ней такое горе случается, то куда ты пропал?" – удивилась двоюродная сестра Юлии.

Она добавила, что незадолго до несчастья девушка получила по наследству крупную сумму денег. Виктория Скрипаль считает, что попытка завладеть ими, а также недвижимостью ее сестры могла быть настоящей причиной покушения.

Автор: Геннадий Куприянов28 мая 2018, 08:01
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Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

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