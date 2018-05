Кто написал текст обращения дочери предателя Скрипаля

"Дело в том, что MI5 должны ожидать от своих переводчиков результатов получше – за 32 тысячи фунтов стерлингов в год они должны уметь писать заявления, которые звучат более по-русски", – такой иронический текст появился утром 24 мая на странице дипмиссии в Twitter.

На выздоровление Юлии Скрипаль достаточно кратко отреагировала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она приветствует известие о том, что дочь шпиона идет на поправку. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского премьера, госпожа Мэй отреагировала на известие о состоянии Скрипалей позитивно.

Это же агентство накануне, 23 мая распространило полутораминутное видеообращение Юлии Скрипаль, которую вместе с отцом, по утверждению британских властей, отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта в Солсбери.

The bottom line is that MI5 should expect better results from their translators - for 32K/year they should be able to write statements which sound more Russian. pic.twitter.com/Q8kywjUwi0