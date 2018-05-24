Кто написал текст обращения дочери предателя Скрипаля

В российском посольстве в Лондоне раскритиковали качество текста, который Юлия Скрипаль произнесла в обращении. Дипломаты в шутку предположили, что переводчики британской контрразведки не справляются со своими обязанностями.

"Дело в том, что MI5 должны ожидать от своих переводчиков результатов получше – за 32 тысячи фунтов стерлингов в год они должны уметь писать заявления, которые звучат более по-русски", – такой иронический текст появился утром 24 мая на странице дипмиссии в Twitter.

На выздоровление Юлии Скрипаль достаточно кратко отреагировала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она приветствует известие о том, что дочь шпиона идет на поправку. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского премьера, госпожа Мэй отреагировала на известие о состоянии Скрипалей позитивно.

Это же агентство накануне, 23 мая распространило полутораминутное видеообращение Юлии Скрипаль, которую вместе с отцом, по утверждению британских властей, отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта в Солсбери.

The bottom line is that MI5 should expect better results from their translators - for 32K/year they should be able to write statements which sound more Russian. pic.twitter.com/Q8kywjUwi0 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 24 мая 2018 г.

Короткая речь Юлии несколько раз прерывается склейками, что позволяет сделать вывод о заученной и заранее написанной речи, с оглашением которой возникли проблемы в процессе записи. Видно, что девушка сильно нервничает, особенно в той части речи, где упоминает Россию. На шее у Юлии заметен двухсантиметровый свежий шрам от трахеотомии, передает РИА ФАН.

В России усомнились в достоверности видеообращения. Причем даже родственники Скрипалей не исключили возможности, что запись выступления Юлии Скрипаль сделана под давлением.

В Кремле также не уверены, что девушка записала видеообращение по своей воле, а представитель нашего посольства в Британии предположил в интервью РИА Новости, что текст, вероятно, составил носитель английского языка.