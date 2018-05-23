Захарова ответила дочери предателя Скрипаля

Москва продолжает добиваться встречи с дочерью экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Видеообращение Юлии, появившееся сегодня в СМИ, прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Министерство иностранных дел хочет удостовериться в том, что Юлию Скрипаль не удерживают насильно и не выдают другого человека за нее. "Москва ежедневно пытается связаться с дочерью экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлией, чтобы узнать из первых рук о её состоянии и состоянии отца", – приводит слова Захаровой Life.

В свою очередь, племянница двойного агента Виктория прокомментировала первое видеообращение Юлии Скрипаль после инцидента в Солсбери. По ее мнению, сочетание фраз Юлии об отказе от помощи российского посольства и желании вернуться в Россию, говорит о многом.

"Человек говорит текст, который ей дали. Она сказала, что это покушение на убийство и она не хочет принять помощь российского посольства. И тут же она говорит, что хочет вернуться в Россию. Делайте выводы сами", – сказала родственница отравленных Скрипалей в интервью РЕН ТВ.

Сегодня, 23 мая по ВВС показали обращение дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. В полутораминутном ролике девушка рассказывает о том, что с ней произошло и делится планами на будущее.





Юлия надеется вернуться на родину, но от помощи российского посольства в Великобритании отказывается. В интервью она подчеркнула, что никто не должен и не может говорить за нее и за ее отца, кроме них самих.

Дочь Сергея Скрипаля назвала фантастическим везением то, что им удалось остаться в живых. Методы, которыми их с отцом лечили британские специалисты, она охарактеризовала как ужасные.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Британия и несколько стран выслали российских дипломатов, в ответ Москва применила зеркальные меры.