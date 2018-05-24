Первое интервью Юлии Скрипаль поставило Россию на уши

Российские дипломаты и эксперты еще сильнее забеспокоились о жизни в Великобритании Юлии Скрипаль из-за первого интервью, которое девушка дала после выписки из больницы. Она зачитывала написанный кем-то текст – по всей видимости, перевод с английского языка.

Дело отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери продолжает обрастать странными подробностями. Девушка, которую британские власти спрятали от общественности после выхода из больницы, вышла на связь. Однако предложенный формат общения не снял опасения за ее жизнь.

"Показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится", – говорится в комментарии пресс-атташе посольства России в Великобритании. "Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка", – добавили в дипломатическом ведомстве. На такие мысли наводят и опубликованные письма девушки.

Кроме того, интервью не является заменой общения с российскими дипломатами, что требуется в соответствии с консульскими конвенциями. "На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное", – подчеркнули в посольстве.

К такому же выводу пришла сестра девушки – Виктория Скрипаль. Об этом РИА Новости рассказал ее муж. "Видно, что человек говорит под давлением, что текст заучен", – цитирует мужчина супругу.

"Видеоролик вполне может носить постановочный характер с целью скрыть правду о произошедшем 4 марта в Солсбери", – считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что интервью оставляет очень много вопросов. "Это касается и условий, в которых она пребывает, и истинности ее слов и намерений", – пояснил парламентарий.

Юлия Скрипаль: "Никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих" pic.twitter.com/msOeYlwEdl — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 23 мая 2018 г.

Напомним, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало международный скандал. Великобритания и еще несколько стран выслали наших дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.

В Лондоне заявили, что Скрипали были отравлены "Новичком", который не оставляет шансов на выживание. Как боевое отравляющее вещество могло попасть в организм бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, специалисты объяснить не смогли. Кроме того, пострадавшие не прости выжили, но и полностью восстановились.