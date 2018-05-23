Дочь предателя Скрипаля надменно высказалась о России

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия записала первое видеообращение после отравления. Она выступила с заявлением по поводу произошедшего с ней и дальнейших планов.



По словам девушки, она надеется вернуться на родину. Также она рассказала, что признательна российскому посольству в Великобритании за предложенную помощь. При этом Юлия добавила, что воспользоваться ею не хочет.

"Я не хочу прибегать к их услугам", – надменно заявила девушка информационному агентству Reuters. Но о России Скрипаль все-таки думает. "В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в свою страну", – цитирует Юлию RT.

В интервью она подчеркнула, что никто не должен и не может говорить за нее и за ее отца, кроме них самих. Юлия заявила, что отравление, которое она называет попыткой убийства, перевернуло ее жизнь с ног на голову, а выздоровление было долгим и очень болезненным.

"Я прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам нужно время, чтобы восстановиться после всего, что случилось", – сказала Скрипаль. Она намерена заботиться об отце до его полного выздоровления.

Юлия Скрипаль: "В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну" pic.twitter.com/0QzI2uWwDH — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 23 мая 2018 г.

Дочь Сергея Скрипаля назвала фантастическим везением то, что им удалось остаться в живых. Методы, которыми их с отцом лечили британские специалисты, она охарактеризовала как ужасные. "Лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим", – заявила она. Находясь в Лондоне, Юлия говорила на русском языке, а затем передала Reuters рукописный перевод своего заявления на английский.



Юлия Скрипаль: "Никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих" pic.twitter.com/msOeYlwEdl — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 23 мая 2018 г.

В коротком видеообращении заметно, как Юлия волнуется. В ролике присутствует несколько "склеек". Судя по всему, записать задуманное сразу ей не удалось. Похоже, что Скрипаль выучила речь, однако говорит дрожащим голосом и запинаясь.

Отметим, 33-летняя Юлия Скрипаль была в коме на протяжении 20 дней. В настоящее время она находится под защитой Великобритании. Место, где записывалось заявление дочери Скрипаля, засекречено. Девушка покинула больницу еще в апреле. О дальнейших планах Скрипалей в данный момент ничего не известно.

Напомним, бывшего шпиона и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон набросился на Москву с обвинениями, не приводя никаких доказательств.