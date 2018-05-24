Традиции важнее: украинские морпехи публично унизили Порошенко

Отказавшихся надевать новые береты морпехов уволили из армии. В ВМС Украины утверждают, что большинству головные уборы цвета морской волны нравятся, и, кроме того, приказы не обсуждаются.

Свое отношение к реформам украинского президента продемонстрировали Петру Порошенко бойцы Первого Феодосийского отдельного батальона морской пехоты. Они встретили Верховного главнокомандующего на плацу в старых, черных беретах.

Во время визита в Николаев 23 мая Порошенко объявил о создании в стране новых войск морской пехоты. А о смене цвета головных уборов было сообщено заранее. Однако военнослужащие выступили против "фасадной" реформы в армии. Поводом для своей акции они назвали отношение командования к бойцам – тому все равно, останется человек на службе или покинет войска.

Инцидент прокомментировали в пресс-центре ВМС Украины. Его представитель Олег Чалик подтвердил, что 23 мая в Николаеве на церемонии "кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты". В результате большинство было "уволено в запас". "Это их личная позиция, но подавляющее большинство морпехов надели новые береты", – заявил Чалик. Он добавил, что "есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения".

Тем временем морпехи объяснили свою позицию в соцсетях. "Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в День морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах", – написал один из бывших служащих батальона в Facebook.

В объективы камер ведущих телеканалов Незалежной проход военнослужащих во время парада не попал. Тем не менее на некоторых кадрах на заднем плане видны морпехи в черных беретах.

Смена цвета беретов – один из этапов масштабной реформы армии Украины. В 2017 году Высокомобильные десантные войска в стране были переименованы в Десантно-штурмовые. Голубые береты заменили на темно-бордовые, а празднование перенесли со 2 августа на 21 ноября, напоминают "Известия".