Песков подал пример проспорившему свое достоинство Грудинину

Дмитрий Песков отказался делиться опытом с Павлом Грудининым. Переживший в свое время потерю усов пресс-секретарь президента России не смог ничего посоветовать проигравшему выборное пари кандидату от КПРФ.

Как сбривать усы после проигрыша пари, Павел Грудинин должен решить сам. Дмитрий Песков считает, что не вправе давать советы политику – несмотря на то, что сам имеет опыт в таких делах.

Пресс-секретарь президента России сбрил свои знаменитые усы, когда его дочь Елизавета успешно сдала ЕГЭ в 2014 году. Отец с дочерью тогда поспорили: Пескову казалось, что девушка недостаточно усердно готовится к экзаменам. Пари заключили задолго до сдачи ЕГЭ, и Песков о нем забыл. Но Елизавета, успешно сдав экзамен, напомнила папе о данном обещании. Так что усы Дмитрию Пескову пришлось сбрить.

А вот советовать другим пресс-секретарь не хочет. "Не могу в личном плане это делать, совет давать. Не думаю, что имею на это право. Это может потребовать только тот, кому обещал", – заявил Песков. В то же время, признался представитель Кремля, ему исполнить обещанное не составило труда, передает Life.ru.

Как писали Dni.Ru, журналист Юрий Дудь предложил политику для косметической процедуры советскую бритву "Балтика". Фотографию с намеком блогер разместил в своем Instagram.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 18 Мар 2018 в 10:25 PDT

Пари было заключено во время интервью с кандидатом в президенты Павлом Грудининым, которое вышло на канале Юрия Дудя на YouTube в начале февраля. Под конец долгого разговора стороны заключили пари.

Грудинин был уверен, что наберет минимум 15% голосов, Дудь в этом сомневался. Блогер и политик договорились: если кандидат от КПРФ набирает больше 15%, Юрий бреется наголо, если же результат будет меньше 15% – Павел сбривает усы. В итоге у Грудинина чуть более 11%.