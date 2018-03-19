Песков подал пример проспорившему свое достоинство Грудинину
Как сбривать усы после проигрыша пари, Павел Грудинин должен решить сам. Дмитрий Песков считает, что не вправе давать советы политику – несмотря на то, что сам имеет опыт в таких делах.
Пресс-секретарь президента России сбрил свои знаменитые усы, когда его дочь Елизавета успешно сдала ЕГЭ в 2014 году. Отец с дочерью тогда поспорили: Пескову казалось, что девушка недостаточно усердно готовится к экзаменам. Пари заключили задолго до сдачи ЕГЭ, и Песков о нем забыл. Но Елизавета, успешно сдав экзамен, напомнила папе о данном обещании. Так что усы Дмитрию Пескову пришлось сбрить.
А вот советовать другим пресс-секретарь не хочет. "Не могу в личном плане это делать, совет давать. Не думаю, что имею на это право. Это может потребовать только тот, кому обещал", – заявил Песков. В то же время, признался представитель Кремля, ему исполнить обещанное не составило труда, передает Life.ru.
Как писали Dni.Ru, журналист Юрий Дудь предложил политику для косметической процедуры советскую бритву "Балтика". Фотографию с намеком блогер разместил в своем Instagram.
Пари было заключено во время интервью с кандидатом в президенты Павлом Грудининым, которое вышло на канале Юрия Дудя на YouTube в начале февраля. Под конец долгого разговора стороны заключили пари.
Грудинин был уверен, что наберет минимум 15% голосов, Дудь в этом сомневался. Блогер и политик договорились: если кандидат от КПРФ набирает больше 15%, Юрий бреется наголо, если же результат будет меньше 15% – Павел сбривает усы. В итоге у Грудинина чуть более 11%.
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