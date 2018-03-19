Проигравшего Грудинина побреют советской бритвой
Журналист предложил политику для косметической процедуры советскую бритву "Балтика". Фотографию с намеком блогер разместил в своем Instagram.
Интервью с кандидатом в президенты Павлом Грудининым вышло на канале Юрия Дудя на YouTube в начале февраля. Под конец долгого разговора стороны заключили пари.
Грудинин был уверен, что наберет как минимум 15% голосов, Дудь в этом сомневался. Блогер и политик договорились: если кандидат от КПРФ набирает больше 15% – Юрий бреется наголо, если же результат будет меньше 15 – Павел сбривает усы.
"Пообщался с популярным видеоблогером Юрием Дудем @yurydud и даже заключил пари. Я уверен, что ему придется побриться налысо 19 марта!"– написал Грудинин в Twitter 6 февраля после публикации интервью.
Когда ЦИК начал подводить итоги вечером 18 марта, казалось, что Дудю придется пугать подписчиков лысым черепом, поскольку первоначальный результат кандидата превышал установленный спорщиками предел. В соцсетях шутили, что это главная интрига текущих выборов: кто будет бриться – Грудинин или Дудь. После обработки 99% протоколов стало ясно, что политик пари проиграл. Он занял второе место после Владимира Путина с результатом 11,8% голосов, напоминает "Комсомольская правда".
ЦИК обработал 99,75% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Действующий президент Владимир Путин набирает почти 76,67% голосов. На втором месте – кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин с 11,79% голосов, на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). В ЦИК отметили, что в нынешнем году Путин установил рекорд за всю историю постсоветской России, получив столь значительную поддержку. За него отдали свои голоса более 55 миллионов россиян из 107,2 миллиона избирателей.
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