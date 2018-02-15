Дала газу: Елизавета II оконфузилась в компании султана

Бывший лакей Елизаветы II Пол Буррел рассказал о неловкой ситуации, в которую она однажды попала. Курьез произошел во время встречи британской королевы и ее супруга, принца Филиппа, с султаном Бахрейна.

По словам Буррела, они ехали в карете и беседовали. "Вообразите картину: я сижу здесь, люди поют "Боже, храни королеву", рядом со мной – королева и принц Филипп, – цитирует экс-лакея Daily Mail. – И тут внезапно одна из лошадей со страшным шумом пускает ветры".

Карету с монаршими особами мгновенно заполнил отвратительный запах. Буррел сообщил, что королева наклонилась к мужу и поинтересовалась, стоит ли ей что-нибудь сказать в такой ситуации. Ответ был утвердительным.

Тогда Елизавета II повернулась к султану Бахрейна и произнесла: "Я ужасно извиняюсь за этот отвратительный звук!" "Ничего страшного, Ваше Величество. Я думал, это была лошадь!" – сыронизировал тот.

Пол Буррел служил лакеем у королевы с 1976 года, затем стал дворецким принцессы Дианы и оставался в этой должности до ее гибели в 1997 году. Книга воспоминаний, которую он издал в 2003-м, стала международным бестселлером.

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