Названа неожиданная причина крушений самолетов в России

Проанализировав последние авиакатастрофы в России, журналист Алек Лун пришел к неожиданному выводу о причинах этих трагедий. Он уверен, что российская авиационная отрасль стала жертвой собственного успеха.

Авиакатастрофы, которые произошли в последнее время в России, рассказал журналист Алек Лун в статье для издания The Atlantic, вызваны резким ростом пассажирских перевозок в стране. Отрасль, по его мнению, стала жертвой собственного успеха.

С 2009-го по 2015 год число авиапассажиров в России выросло в два раза и достигло 90 миллионов человек. В 2017 году рост составил 19%, передает РИА Новости. Эти факторы вызвали дефицит квалифицированного персонала. Усугубило ситуацию падение курса рубля, что сделало работу пилотов за границей крайне привлекательной.

Вдобавок авиакомпании стремятся выжать все соки из сотрудников. Несмотря на то что время работы пилотов в России ограничивается 90 часами в месяц (по сравнению с другими странами, это немного), перевозчики прибегают к различным ухищрениям, чтобы заставить их работать больше.

Журналист напомнил, что именно к такому выводу эксперты пришли при расследовании авиакатастрофы 2012 года под Тюменью. Выяснилось, что летчики нарушали режим труда и не получали достаточно отпускных дней.

Также Алек Лун вспомнил крушение Як-42 под Ярославлем в 2011 году и падение Ту-154 Минобороны в Черное море в 2016-м. По мнению специалистов, не последнюю роль в этих катастрофах сыграл человеческий фактор.

Об ошибке пилотов заговорили и после крушения Ан-148 в Подмосковье. МАК сообщил о том, что падение могло быть вызвано обледенением датчиков приемников полного давления, которые замеряют скорость лайнера. При этом обогрев приемников был выключен.

Напомним, 11 февраля самолет Ан-148 с 65 пассажирами и шестью членами экипажа потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Борт выполнял перелет из Москвы в Орск, однако пропал с экранов радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта. В авиакатастрофе никто не выжил.