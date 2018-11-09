Украина готовит масштабную атаку на российские корабли
Руководство Службы безопасности Украины готовит в Азовском море масштабные провокации с потоплением иностранных кораблей. Как заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Киев разрабатывает несколько сценариев провокаций на воде с целью эскалации напряженности. На этом фоне, по словам полковника, не исключена попытка вооруженного вторжения с моря на территорию Донецкой народной республики.
Ситуация на Азовском море обострилась в марте этого года, после того как украинские военные захватили траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Команду моряков Киев отпустил две недели назад, а капитана продолжает насильно удерживать. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма.
В Москве эти действия называют морским терроризмом. После задержания "Норда" Россия усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря, в ответ с Украины посыпались обвинения в жесткой политике задержания и осмотра судов.
#Азовское_Море pic.twitter.com/6ZSgicdGZx— Наблюдатель (@Nablydatelll) 30 октября 2018 г.
Крымское погрануправление ФСБ заявило, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.
Для этого в сентябре украинские военные перегнали из Черного моря в Мариуполь два своих катера. В Киеве проход кораблей под Крымским мостом восприняли не иначе как победу украинского флота. Президент Петр Порошенко с гордостью сообщил об этом в Twitter. В комментариях к посту президента пользователи назвали поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" металлоломом и ржавыми корытами.
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