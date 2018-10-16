Хлебнувший Порошенко угрожает России украинской авиацией

Президент Украины заявил, что Россия применяет воздушные силы для нападения на Незалежную. Он пообещал, что Москва "заплатит за это высокую цену".

Об этом Петр Порошенко написал на своей официальной странице в Facebook. Громкое заявление стало реакцией на авиационные учения НАТО "Чистое небо – 2018", которые проходят на территории страны.

Порошенко отметил, что совместные учения с НАТО государству нужны для того, чтобы "показать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой", передает Ura.ru. Однако президент Украины не уточнил, когда российские ВВС наносили авиаудары по его стране.

Также глава государства подчеркнул, что украинские власти ценят "прочную и надежную позицию", которой придерживаются США и НАТО. Он заверил, что военные многому учатся у войск партнеров из Североатлантического альянса.

Россияне прокомментировали воинственные заявления и угрозы Порошенко в соцсетях. "Опять паленки хлебанул. "Наполеон", "У него крыша поехала", "Флотом уже грозил", "Ее не видно, но она есть, эта укроавиация", — написали наши соотечественники в соцсети "ВКонтакте".

Учения "Чистое небо – 2018" продлятся до 19 октября. Ранее Порошенко рассказал о готовности украинских военных отразить "агрессию" России в Азовском море.