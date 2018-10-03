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Общество

Кайфующего от войны актера Пашинина атаковали геи-украинцы

Анатолий Пашинин. Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com
Российский актер заявил, что за ним следят агенты Украинской службы безопасности (СБУ). Анатолий Пашинин сообщил, что они предлагали ему покончить с собой.
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По его словам, "эти мерзавцы" ни перед чем не остановятся. Артист уверен, что его телефон прослушивается.

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Раскрыты подробности вербовки актера Пашинина

Пашинин выбрал специальную тактику поведения с агентами СБУ. Он признался, что говорил в трубку "чудовищные вещи", чтобы спецслужбы могли использовать эти слова против него. Тогда-то он сможет доказать, что за ним ведется слежка.

Актер привел в пример разговор с одним из представителей украинских спецслужб. Якобы "гомосексуального вида юноша с такой мерзкой походкой" предложил Пашинину совершить самоубийство.

Анатолий согласился, но пообещал забрать на тот свет сотрудников СБУ, которые за ним придут. "Я не дам вам на себе заработать. Вы получите мои ошметки", – цитирует ответ Пашинина украинским агентам EG.ru.

Напомним, актер славится своими неоднозначными заявлениями. Ранее он признался, что получает кайфует от войны и, целясь, всегда хочет попасть в человека.

Анатолий Пашинин вступил в добровольческий батальон в Донбассе в 2017 году. Возвращаться в Россию артист не собирается. Украинцев он сравнивал с папуасами.
Автор: Валерия Нарская3 октября 2018, 11:23

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