"Позатыкать бабулькам рты": Воюющий на Украине российский актер шокировал признанием

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий на Украине, появился в программе НТВ "Новые русские сенсации". Артист дал шокирующее интервью.



Пашинин убежден, что одна из его задач – заставить замолчать тех, кто не согласен с позицией Киева. Для достижения своей цели артист готов на все.

"Убрать с их пути людей, которые им в лицо будут орать, что ты фашист, ты нацист – вот таких бабулек вот этих, позатыкать им рты. И если мне не удастся заткнуть им эти рты словом, я заткну их делом", – заявил Пашинин.



При этом актер отметил, что он далек от глобальных замыслов построения национального государства. По словам Анатолия, он лишь расчищает дорогу для молодых.

"Я не занимаюсь построением национального государства, мне 39 лет и я точно понимаю, что куда. У нас молодые парни по 19 по 21 году – вот это мозги, вот это видение мира. И я понимаю, что они построят, а я могу только одно сделать, я могу расчистить им будущее", – убежден артист.

Напомним, актер Анатолий Пашинин получил известность в качестве исполнителя ролей в фильмах "Адмирал", "Грозовые ворота", "Мы из будущего" и других. В августе этого года появились сообщения, что он уехал на Украину и вступил добровольцем в ряды вооруженных сил АТО.

