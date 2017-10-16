Раскрыты подробности вербовки актера Пашинина
"Это все гениальность комбата 8-го батальона и моего заместителя Андрея Гергерта. Он очень коммуникабельный, умеет с людьми общаться – вот и завербовал Пашинина", – приводит слова Яроша издание "Апостроф".
Кроме того, радикал дал характеристику актеру. По его словам, он "хороший парень". "Воюет. Молодец! Вот как раз тот дух вечной стихии", – заявил Ярош. Он также объяснил, почему артист решил присоединиться к силам так называемой АТО в Донбассе. "Родился он на этой земле и имеет казацкий дух", – отметил националист.
Напомним, актер Анатолий Пашинин получил известность в качестве исполнителя ролей в фильмах "Адмирал", "Грозовые ворота", "Мы из будущего" и других. В августе этого года появились сообщения, что он уехал на Украину и вступил добровольцем в ряды вооруженных сил АТО.
При этом в одном из своих последних интервью он заявил, что весьма скептически относится к кадровой украинской армии, предпочитая сражаться в рядах добровольческих батальонов. "Я нежный цветочек. Мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ", – сказал Пашинин в интервью изданию "Обозреватель". Артист неоднократно заявлял, что воюет "ради кайфа".
В начале сентября появилась информация о гибели актера на фронте в Донбассе. Об этом сообщил писатель, ополченец Донецкой республики Захар Прилепин. Однако затем сообщения о смерти Пашинина опровергла его мать, а потом на связь вышел и сам артист.
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