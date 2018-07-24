"Деградация": в России поставили крест на кайфующем от войны Пашинине

Актер Анатолий Пашинин заявил, что испытывает "чудовищное удовольствие" от боевых действий в Донбассе. Эксперты заключили, что высказывания артиста – признак деградации.



По словам Пашинина, война – это "всплеск гормонов". Он признался, что хочет "попасть в противника", но его берегут "20-летние смертоносные солдаты".

Актер остался в восторге от момента, когда на его глазах в автомобиль с людьми попала противотанковая управляемая ракета. Пашинин заверил, что "это лучшее, что ему приходилось видеть в жизни", передает YouTube-канал KishkiNa.

Слова артиста привлекли внимание не только пользователей Сети, но и экспертов. "Он деградирует как человек, как личность. Не знаю, был ли он толерантным к какому-либо гуманистическому мировоззрению или какой-либо религии, но это тоже явно у него скуднеет", – отметил политолог Богдан Безпалько.

Специалист пояснил, что никто в здравом уме не получает удовольствия от убийства людей, пишет РЕН ТВ. Что касается военнослужащих – для них это необходимость, связанная с защитой Родины.

Ранее Пашинин заявил, что воюет ради того, чтобы "расчистить" будущее для молодежи. По словам актера, он не занимается построением государства. Над этим должны работать молодые парни, которым по 19 лет, уверен мужчина.