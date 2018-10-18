Алкоголизм и насилие: плохая наследственность керченского стрелка

Составлен психологический портрет керченского стрелка. У Владислава Рослякова оказалась плохая наследственность: его отец крепко пил, а мать состояла в религиозной секте.

Журналисты покопались в прошлом студента и выяснили, что в детстве он был очень зажатый и недоверчивый, но – видимо, для компенсации – всегда носил в кармане нож-бабочку.

Друзья рассказали, что Влад увлекался оружием: ему нравились игрушечные пистолеты и настоящие ножи. За месяц до бойни в колледже он получил лицензию на оружие и купил недешевое помповое укороченное ружье 12-го калибра.

В третьем классе Росляков переехал жить к матери, это произошло после того, как его отец получил инвалидность из-за травмы головы. После этого, по словам соседей, мужчина стал выпивать и бить родственников – в том числе дедушку и бабушку Владислава.

Мать керченского стрелка работала санитаркой в онкологическом диспансере, где имела скромный заработок. Известно, что она состояла в секте "Свидетели Иеговы" (запрещена в России) и даже водила на тайные собрания сына.

Учитывая эти факторы, можно утверждать, что поведенческие правила молодого человека сформировались под воздействием неблагоприятной окружающей действительности. Кроме того, в колледже, в который он пошел учиться после школы, над ним постоянно издевались. Решив отомстить обидчикам, Росляков купил ружье, собрал несколько взрывных устройств и 17 октября пришел с этим арсеналом в учебное заведение.

В результате его действий 21 человек погиб, около 50 получили ранения. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". В Республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.