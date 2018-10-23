Труп в колодце: Эрдоган шокировал заявлением об убийстве журналиста

Убийцы сбросили тело Джамаля Хашукджи в колодец. О страшной находке сообщили в Анкаре. Реджеп Эрдоган поднимет вопрос о гибели саудовского журналиста на заседании правительства Турции.

Тело Джамаля Хашукджи обнаружено в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. "Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула", – цитирует политика Telegram-канал RT.

Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал обозревателем газеты Washington Post. Он пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Более двух недель руководство саудовской дипмиссии утверждало, что журналист покинул ведомство. В ночь на субботу государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны о том, что Хашукджи мертв, а к его гибели привела случайная ссора с сотрудниками консульства. Задержаны 18 человек.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что преступники "превысили полномочия". Однако есть подозрения, что оппозиционера схватили сотрудники саудовских спецслужб, и он погиб во время допроса с пытками, пишет издание "Москва 24". Также утверждалось, что момент смерти обозревателя американской газеты был записан на диктофон, находящийся в часах Apple Watсh, напоминает телеканал "360". Ранее СМИ сообщили, что саудовского журналиста задушили после попытки уговорить вернуться на родину, передает НСН.

В Вашингтоне заявили, что будут рассматривать вопросы санкций в отношении королевства, если выяснится, что журналист был убит на территории консульства по приказу саудовских властей, сообщает Пятый канал.



Убийство Джамаля Хашукджи обсудили накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Последний заявил, что исчезновение оппозиционного саудовского журналиста будет обсуждаться на заседании правительства.