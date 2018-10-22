Популярного певца назвали вдохновителем керченской бойни
Активистка Евгения Чудновец отправила в Роскомнадзор жалобу на трек рэпера, более известного как Оксимирон. Композиция называется "Последний звонок". Чудновец уверена, что этот клип стал причиной массового убийства в колледже Керчи.
Сюжет выпущенного еще в 2008 году сингла напоминает события, которые произошли в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Двое подростков – Эрик Харрис и Дилан Клиболд – расстреляли учащихся из ружей, 13 человек погибли, еще более 20 пострадали. Преступники покончили жизнь самоубийством. С этой трагедией 20-летней давности неоднократно сравнивали керченскую бойню, передает телеканал "360".
Сам Оксимирон недоступен для комментариев по поводу трагедии в Керченском политехническом колледже. Менеджер музыканта Евгения Муродшоева заявила изданию Ura.ru, что музыкант, скорее всего, сможет прокомментировать выпад общественницы не ранее чем через месяц.
Евгения Чудновец написала в Facebook, что попросила уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову рассмотреть этот вопрос. Позже общественница сообщила, что Кузнецова ей ответила и согласились с ее точкой зрения.
17 октября Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в политехническом колледже Керчи. Погиб 21 человек, около 50 ранены. Убийца покончил с собой.
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