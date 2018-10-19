"Плата за грех – смерть": керченский убийца перед бойней сжег Библию

Соседи Владислава Рослякова видели, как он жег церковные книги накануне своей кровавой акции. На страницах Библии, которые не уничтожил огонь, остались сделанные ручкой пометки.

Остатки церковных книг собрали прибывшие на место криминалисты. Они изучают опаленные страницы – возможно, выделенные убийцей фразы помогут понять, что подтолкнуло Рослякова к страшному преступлению.

В одной из глав выделен следующий стих: "Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его". На другой странице виден заголовок: "Плата греха – смерть".

О необходимости выяснить мотивы преступника говорил и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который прибыл в Керчь. Он провел оперативное совещание, заслушал доклады о первых результатах расследования и дал ряд поручений, передает РЕН ТВ.

Бастрыкин подчеркнул: необходимо понять, что именно заставило Рослякова пойти на убийство, выяснить, было ли это решение спонтанным или долго готовилось. Следователи опрашивают знакомых Владислава, проверяют систему безопасности в учебном заведении.

Соседка Рослякова рассказала, что рано утром 17 октября кто-то сжег Библию – однако она не может утверждать, что это был именно Владислав. По ее словам, огонь увидел ее супруг и побежал тушить костер, опасаясь, что пламя перекинется на траву. Мужчина собрал недогоревшие страницы и принес домой, позже их забрали представители спецслужб.

17 октября 18-летний Владислав Росляков взорвал в здании политехнического колледжа Керчи самодельное устройство и открыл стрельбу из ружья, после чего покончил с собой. Погиб 21 человек, включая стрелка. В больницах Крыма, Краснодарского края и Москвы находятся около 50 пострадавших.