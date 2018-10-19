"Плата за грех – смерть": керченский убийца перед бойней сжег Библию
Остатки церковных книг собрали прибывшие на место криминалисты. Они изучают опаленные страницы – возможно, выделенные убийцей фразы помогут понять, что подтолкнуло Рослякова к страшному преступлению.
В одной из глав выделен следующий стих: "Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его". На другой странице виден заголовок: "Плата греха – смерть".
О необходимости выяснить мотивы преступника говорил и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который прибыл в Керчь. Он провел оперативное совещание, заслушал доклады о первых результатах расследования и дал ряд поручений, передает РЕН ТВ.
Бастрыкин подчеркнул: необходимо понять, что именно заставило Рослякова пойти на убийство, выяснить, было ли это решение спонтанным или долго готовилось. Следователи опрашивают знакомых Владислава, проверяют систему безопасности в учебном заведении.
Соседка Рослякова рассказала, что рано утром 17 октября кто-то сжег Библию – однако она не может утверждать, что это был именно Владислав. По ее словам, огонь увидел ее супруг и побежал тушить костер, опасаясь, что пламя перекинется на траву. Мужчина собрал недогоревшие страницы и принес домой, позже их забрали представители спецслужб.
17 октября 18-летний Владислав Росляков взорвал в здании политехнического колледжа Керчи самодельное устройство и открыл стрельбу из ружья, после чего покончил с собой. Погиб 21 человек, включая стрелка. В больницах Крыма, Краснодарского края и Москвы находятся около 50 пострадавших.
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