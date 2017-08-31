Принцесса Диана предупреждала о своей смерти в аварии

20 лет назад в Париже в автокатастрофе богибла британская принцесса Диана. С тех пор кроме основной версии ее смерти постоянно всплывают новые детали, ставящие под сомнение официальное заключение.

"Мой муж планирует инцидент с моей машиной. Отказ тормозов. В результате аварии я должна получить серьезную травму головы", – говорится в записке принцессы Дианы. Письмо предназначено неизвестному адресату, сообщает телеканал Звезда.



Также существует версия, что в момент аварии принцесса Диана была беременна. Однако после исследования медики подвергли ее тело бальзамированию, что сделало невозможным более позднее подтверждение или опровержение этой версии. Зато доподлинно известны последние слова Леди Ди, сказанные ею сразу после аварии, когда Диана какое-то время еще была в сознании.

"Боже мой, что произошло?" – это были последние слова леди Ди. После этого ее увезли в больницу, где Диана скончалась. Случившуюся 20 лет назад в туннеле под мостом Альма в Париже катастрофу в мельчайших подробностях помнит бывший сотрудник аварийно-спасательной службы Шавьер Гурмелон, одним из первых прибывший к месту гибели леди Дианы.

"Мы были очень близко, и нам потребовалось меньше трех минут, чтобы добраться до места аварии", – отметил Шавьер Гурмелон. По словам бывшего спасателя, когда они прибыли, принцесса была в сознании и не выглядела смертельно раненой. "Она немного двигалась, и я мог видеть, что она жива. Я видел, что у нее был незначительный ушиб на правом плече, но в остальном не было ничего существенного. Крови на ней не было совсем", – рассказал мужчина. Он делал принцессе массаж сердца, приводя ее в чувство, и стараниями спасателя в больницу Диана отправлялась, когда ее состояние уже не внушало опасения.

Позже стало известно, что Леди Ди умерла в больнице. С этого момента одной из неофициальных версий гибели принцессы остается заговор против нее.

