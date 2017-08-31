Рассекречены последние слова принцессы Дианы

Бывший сотрудник аварийно-спасательной службы Шавьер Гурмелон, одним из первых прибывший к месту гибели леди Дианы, рассказал о последних минутах ее жизни. Оказывается, принцесса еще какое-то время была в сознании и разговаривала.

"Боже мой, что произошло?" – это были последние слова леди Ди, через несколько часов она скончалась. Автокатастрофу, случившуюся 20 лет назад в туннеле под мостом Альма в Париже, Гурмелон помнит в мельчайших подробностях.

"Мы были очень близко, и нам потребовалось меньше трех минут, чтобы добраться до места аварии", – отметил Шавьер Гурмелон. По словам бывшего спасателя, когда они прибыли, принцесса была в сознании и не выглядела смертельно раненой. "Она немного двигалась, и я мог видеть, что она жива. Я видел, что у нее был незначительный ушиб на правом плече, но в остальном не было ничего существенного. Крови на ней не было совсем", – рассказал мужчина.

Однако буквально через несколько минут Диана перестала дышать. "Я увидел, что у нее произошла остановка сердца, и она перестала дышать. Я делал ей массаж сердца, и через несколько секунд она вновь задышала. Безусловно, я испытал облегчение. Честно признаться, я думал, что она будет жить. Но позже я узнал, что она умерла в больнице", – сказал Гурмелон.

Принцесса Диана была женой принца Чарльза с 1981 по 1996 годы, передает URA.RU со ссылкой на The Sun. Она погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Причина ДТП так до конца и не выяснена. Существует несколько версий произошедшего, в том числе нетрезвое состояние водителя и заговор королевской семьи.