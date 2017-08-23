Принц Гарри нашел виновных в смерти принцессы Дианы

Принц Гарри высказался по поводу гибели своей матери, принцессы Дианы. По его словам, журналисты, преследовавшие автомобиль Леди Ди в тот роковой вечер, не оказали ей необходимую помощь.

Принц Гарри дал интервью на телеканале "Би-би-си" для программы "Диана, 7 дней", которая будет посвящена трагической гибели британской принцессы. В передаче младший сын Леди Ди осудил журналистов, которые преследовали ее в тот роковой вечер 31 августа 1997 года.

По словам Гарри, ему "сложнее всего смириться" с тем, что люди, которые ехали за его матерью в туннеле, потом "фотографировали ее, когда она умирала на заднем сиденье автомашины". Принц считает, что журналисты могли спасти Диану, но не сделали этого в погоне за сенсацией. Фактически в смерти своей матери Гарри обвинил папарацци.

"Она получила очень тяжелую травму головы, но она была еще жива, находясь на заднем сиденье. И эти люди, действия которых стали причиной этой аварии, вместо того чтобы оказывать помощь, фотографировали ее умирающей. А потом эти фотографии попали в отделы новостей в этой стране", – заявил принц.

Напомним, 31 августа 1997 года принцесса Диана и ее возлюбленный Доди аль-Файед трагически погибли в результате аварии. ДТП произошло в Париже, в туннеле под мостом Альма. Известно, что в тот вечер любовники вышли из ресторана, после чего их начали преследовать журналисты. Машина ехала на огромной скорости и врезалась в стену туннеля. До сих пор причины аварии до конца не раскрыты.