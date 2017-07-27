Принц Уильям променял вертолет на бездомных
Представители принца сообщили, что принц отработает свою последнюю ночную смену в Кембриджском аэропорту в Центральной Англии. О завершении карьеры пилота внук королевы Великобритании сообщил в январе текущего года.
Решение Уильяма обусловлено его сосредоточенностью на своих королевских обязанностях, сообщает агентство Reuters. "Мое пребывание в армии подарило мне опыт, который я пронесу через всю оставшуюся жизнь. Это добавит ценную перспективу моей королевской работе на долгие десятилетия", — сообщил принц.
После ухода со службы Уильям вплотную займется проблемами бездомных, подростков с психическими заболеваниям и сохранением культурного наследия Британии, передает Tatler.ru.
Расставаться с прежней должностью и командой ему тяжело. "За два года я познакомился с невероятными людьми из разных регионов Восточной Англии, видел, как талантливые врачи и парамедики спасают жизни. Я горжусь работниками британской скорой помощи. Для меня было огромной честью работать в команде настоящих героев", – говорит Уильям.
Известно, что герцог Кембриджский вместе со своей супругой Кейт и детьми Джорджем и Шарлоттой покинет их особняк в Сандрингеме и переберется в свою официальную резиденцию в Кенсингтонском дворце.
Отметим, принц Уильям служил в британских вооруженных силах с 2006 по 2013 год. Изначально он являлся вторым пилотом и проверял безопасность воздушных судов скорой помощи, затем занял место пилота поисково-спасательного вертолета.
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