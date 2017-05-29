Принц Уильям: Эта рана никогда не заживет

Принц Уильям дал откровенное интервью. Он рассказал о матери, принцессе Диане, и высказался о своих детях, сыне Джордже и дочери Шарлотте.

В рамках благотворительной кампании Heads Together, патроном которой является совместно с супругой Кейт Миддлтон и братом, принцем Гарри, Уильям признался, что до сих пор не может смириться со смертью матери, принцессы Дианы, с дня смерти которой прошло уже 20 лет. "Мне бы хотелось, чтобы она дала мне какой-то совет. Хотелось бы, чтобы она познакомилась с Кэтрин, увидела, как растут наши дети. Меня печалит, что это никогда не случится, что они никогда не узнают ее", – с сожалением констатировал принц Уильям.

По словам супруга Кейт Миддлтон, у него не сразу получилось жить с этим. Лишь недавно Уильяму наконец удалось свободно говорить о матери на публике. "Порой все равно больно, эта рана никогда не заживет до конца. И мой случай особый, я не могу горевать так же, как другие, потому что все знают эту историю, все знают ее. Другие люди, потерявшие близких, могут сами решать, как им скорбеть – скрывать свои переживания или делиться своей историей с остальными. В моем случае это невозможно", – цитирует принца журнал GQ.

Зашла речь и о детях Уильяма и Кэтрин, сыне Джордже и дочери Шарлотте. "Стабильность и гармония дома очень важны для меня. Я хочу воспитывать своих детей в счастливом, стабильном, безопасном мире. Я хочу, чтобы Джордж вырос в реальной, живой обстановке, а не за стенами дворца. Я мечтаю, чтобы у сына была нормальная, обычная жизнь", – признался Уильям.

Отметим. что принцессе Диане, бывшей жене принца Уэльского и матери принцев Уильяма и Гарри, было 36 лет, когда она погибла вместе со своим другом Доди аль-Файедом, которому было 42 года. Напомним, автокатастрофа случилась в туннеле под мостом Альма вечером 31 августа 1997 года. Преследуемый папарацци "мерседес", в котором Диана и Доди выехали из парижского отеля Ritz, на огромной скорости врезался в опору моста.