Горячие танцы принца Уильяма произвели фурор

Принц Уильям отдыхает в Швейцарии без супруги, герцогини Кэтрин. В Сеть попало видео, на котором запечатлены танцы члена королевской семьи, которые назвали горячими.

Ушлые папарацци приметили принца Уильяма в одном из развлекательных заведений швейцарского курорта. Отец двоих детей танцевал под ритмическую музыку. Вскоре ролик с расслабляющимся принцем появился в Сети. Реакция общественности не замедлила последовать. Движения Уильяма публика восприняла неоднозначно.

"Уилл танцует как старик", "Что это ваще такое???", "Воу-воу, горячоооооо!!!", "Отдыхает от чего. простите???", "Что это за ад?", "Слушайте, оставьте его в покое, это не ваше дело, что он делает, это дело Кейт", "О Уильям!!!", "Меня смущают его танцы", "О боже, что это за кошмар???" – так звучала лишь часть комментариев зрителей.

Ранее стало известно, что ради отпуска Уильям пропустил весьма важное мероприятие – главную церемонию Игр Содружества. В то время, как другие члены монаршей семьи обедали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю мероприятия, Уильям отдыхал на курорте Вербье. Интересно, что в компании друзей оказалась австралийская модель Софи Тейлор, которая якобы оказывала принцу недвусмысленные знаки внимания.

Впрочем, журналисты выяснили, что Кейт Миддлтон можно не беспокоиться. Софи Тейлор продолжительное время находится в отношениях с Аароном Гудфэллоу. А с принцем Уильямом познакомилась лишь сейчас в Швейцарии.

Отметим, что для Уильяма и Кейт не в новинку путешествовать по отдельности. Так, в октябре 2016 года Миддлтон отправилась в Нидерланды, причем в полном одиночестве. Для встречи с королем Виллемом-Александром герцогиня Кэтрин выбрала строгий костюм от Catherine Walker нежного оттенка.

В Нидерландах Кэтрин пробыла лишь день. Тем не менее, у нее оказалась весьма насыщенная программа. Кейт посетила Гаагу и Роттердам, побывала в королевской галерее Маурицхейс и приняла участие в "круглом столе" в официальной резиденции посла Великобритании в Нидерландах.

