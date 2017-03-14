Принц Уильям оставил жену и отдыхает с моделью в Швейцарии

Принц Уильям оставил супругу, герцогиню Кембриджскую Кэтрин дома, а сам отправился в Швейцарию. Там член английской королевской семьи отдохнул в компании австралийской модели Софи Тейлор и прочих друзей.

Ради отпуска принц Уильям пропустил весьма важное мероприятие – главную церемонию Игр Содружества. В то время, как другие члены монаршей семьи обедали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю мероприятия, Уильям развлекался в местном клубе курорта Вербье, передает The Daily Mail. Папарацци умудрились выяснить, что в компании друзей оказалась австралийская модель Софи Тейлор, которая якобы оказывала принцу недвусмысленные знаки внимания.

Журналисты решили выяснить, кто такая Софи Тейлор. Из открытых источников в интернете репортеры выяснили, что яркой стройной блондинке 24 года, она родилась в Австралии в обычной семье и училась на психолога. Однако она не завершила свое обучение, поскольку стала активно развиваться ее модельная карьера.

Тейлор начала работу манекенщицы с местного модельного агентства. Софи снималась в рекламе купальников и нижнего белья, однако по неизвестной пока причине в 2016 году модель перестала сотрудничать с работодателем.

Репортеры прошерстили и подробности частной жизни Софи Тейлор. Оказалось, девушка продолжительное время находится в отношениях с Аароном Гудфэллоу. А с принцем Уильямом познакомилась лишь сейчас в Швейцарии.

Отметим, что в СМИ ходят упорные слухи, будто брак Уильяма и Кейт Миддлтон трещит по швам. Якобы ситуация усугубляется непростыми отношениями герцогини Кэтрин и мачехи Уильяма Камиллой, которая мечтает стать королевой.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в конце апреля 2011 года. Пара растит двоих детей – сына Джорджа, которому в июле исполнится четыре года, и двухлетнюю дочь Шарлотту.