Вылет 300 россиян из Турции вновь отложили

Рейс авиакомпании iFly, который должен был забрать порядка 300 российских туристов, застрявших в Турции, был отложен на неопределенный срок. Об этом сообщил сотрудникаэропорта Милас-Бодрум Уфук Чепе.

"Российские туристы по-прежнему не могут вылететь. Самолет из Москвы должен был вылететь за ними в 13:00, однако только что мне сообщили, что самолет так и не вылетел", – цитирует его РИА Новости. В аэропорту отметили, что россияне обеспечены питанием и размещены в отелях.