Российские туристы третий день ждут вылета из Турции

Туристы из России застряли в аэропорту турецкого курорта Бодрум. Они третий день не могут вылететь на родину: рейс откладывается по техническим причинам, передает Russia Today.

Россияне должны были покинуть Турцию вечером в пятницу, 21 июля. Туроператор дважды размещал туристов на ночь в гостинице.