Как "Моя улица" преображает Москву

В Москве продолжаются работы по комплексному благоустройству центральной части города в рамках программы "Моя улица". Уже этим летом жители и гости столицы смогут оценить новые комфортные общественные пространства, которые будут созданы в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами на улицах, переулках, площадях и набережных Москвы. Среди них Лубянская и Новая площади, территории вокруг парка "Зарядье", Болотная набережная, улица Балчуг и другие локации в центре города.

Так, 24 мая стартовали работы по благоустройству Болотной набережной, а также Болотной улицы и Лубочного переулка. На время ремонта полностью перекрывать движение не планируются, будут вводиться лишь временные ограничения на крайних полосах проезжей части. Автомобилисты смогут воспользоваться как минимум двумя полосами дороги.

Несмотря на то, что данные участки находятся в самом центре города на пересечении известных на весь мир туристических маршрутов, являющихся визитной карточкой столицы, они пока не приспособлены для комфортных прогулок пешеходов. В этом году "Моя улица" призвана исправить это упущение.

Благоустройство Болотной набережной, Болотной улицы и Лубочного переулка сделает прогулки москвичей и гостей столицы в этом районе более комфортными, позволив насладиться не только расположенными в этом месте достопримечательностями (картинные галереи, культурные центры), но и оценить созданные по последнему слову урбанистики общественные пространства.

Сейчас на благоустраиваемых участках выставляются ограждения, которые отделяют их от проезжей части. Границы строительных площадок обозначаются сигнальными огнями, чтобы они были заметны для автомобилистов и пешеходов по вечерам и в темное время суток. Кроме того, рядом устанавливаются предупреждающие дорожные знаки, а на проезжую часть наносят временную оранжевую расцветку.





На время благоустройства позаботятся и об удобстве пешеходов. На Болотной набережной, Болотной улице и в Лубочном переулке оборудуют деревянные настилы с удобными пандусами и спусками. Временные тротуары будут расположены на всей протяженности благоустраиваемых локаций, и позволят пешеходам подходить ко входам в здания и к остановкам наземного транспорта.

После ремонта пешеходная территория на благоустраиваемых участках значительно расширится – с 3-8 до 13-18 метров. Вдоль всей Болотной набережной будет создана непрерывная прогулочная зона с удобными смотровыми площадками, с которых откроется потрясающий вид на главные московские достопримечательности – Кремль, храм Василия Блаженного, Архангельский собор. Насладиться захватывающим видом пешеходы смогут расположившись на скамейках с деревянными настилами, которые установят на набережной. Кроме того, в рамках благоустройства будут созданы два сухих фонтана с подсветкой.





Значимым элементом благоустройства Болотной набережной станет самая длинная в городе "Аллея любви". Ее создадут из "деревьев любви" – скульптур, на которые молодожены и влюбленные традиционно вешают символические замочки. Их полностью перенесут с Лужкова моста на Болотную набережную. В настоящее время на ней установлены уже 20 таких скульптур, в ближайшее время к ним добавятся еще восемь. "Деревья любви" почистят и обновят, а влюбленные пары смогут повесить на них новые замочки.

Благоустроят и Болотную улицу, где расширяет тротуары с 1,2-4,5 до 2,5-5 метров. На ней поставят лавочки и сделают зеленые зоны отдыха. Что касается Лубочного переулка, то в нем появится новая маленькая городская площадь. На ней разместятся скамейки, фонтан, будут высажены деревья. Пешеходы смогут отдохнуть на площади после прогулок по центру города.

Изменится и схема автомобильного движения. После благоустройства на Болотной набережной будут организованы две полосы в сторону улицы Серафимовича. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Изменения помогут снизить транспортную нагрузку на прилегающие улицы. А в Лубочном переулке и на Болотной улице направления движения после ремонта не изменятся: они останутся односторонними. Тем не менее, количество полос в Лубочном переулке сократится с семи до шести. Кроме того, для безопасности пешеходов на этом участке сделают три наземных перехода. На Болотной улице количество полос для автомобилистов не изменится.

Существенные перемены ожидают и улицу Балчуг. Работы на ней стартовали 23 мая. Несмотря на то, что длина улицы Балчуг составляет всего лишь 250 метров, она является одной из древнейших улиц столицы, с которой к тому же открывается восхитительный живописный вид на собор Василия Блаженного. Пешеходы активно используют улицу, однако до сих пор там не было создано удобных пространств для прогулок.

Сегодня вечером начнется благоустройство по программе «Моя улица» на одной из самых старинных улиц центра Москвы - Балчуг. pic.twitter.com/psZWC7DZzW — Лариса Картавцева (@drkartavtseva) 23 мая 2017 г.

Теперь Балчуг кардинально изменится в лучшую сторону. Тротуары улицы расширят до шести метров, что позволит создать комфортное место не только для прогулок, но и уличных кафе с летними верандами. Это вдохнет в Балчуг новую жизнь, сделает улицу более активной и привлекательной как для москвичей, так и гостей столицы.

Во время ремонта будет демонтировано старое покрытие. Вместо него на тротуарах уложат гранитные плиты, а на проезжей части полностью заменят асфальт. При этом количество полос для движения не сократится. Кроме того, для удобства автомобилистов оборудуют парковочные карманы.

В данный момент на улице установлены ограждения, отделяющие участки благоустройства от пешеходной зоны и дорог. Для лучшей видимости в темное время суток их обозначили сигнальными огнями. В зоне работ установят временные предупредительные знаки для автомобилистов, а для пешеходов оборудуют деревянные тротуары с пандусами и спусками.

Полным ходом идут работы и по созданию комфортной городской среды на Лубянской площади. На небольшом участке напротив здания Центрального детского магазина обустраивают рефюжи (островки безопасности посреди проезжей части) для установки новых светофоров. Это приведет к временному перекрытию одной полосы движения по направлению к Новой площади. Остальные полосы останутся доступны для автомобилистов. Полностью же завершить дорожные работы на Лубянской площади планируют к 10 июня. После этого движение на этом участке будет восстановлено.





Непосредственно работы по благоустройству площади начнутся в концу июня. Будет демонтирована цветочная клумба в центре, расположенная на месте ранее находившегося здесь памятника Феликсу Дзержинскому. Клумбу заменит пешеходный островок, который замостят плиткой. А осенью на площади будут высажены деревья.





Органично дополнить создаваемую в этом месте комфортную среду должен "Музейный" парк рядом с политехническим музеем. Главным его объектом станет Зеленый амфитеатр, который возьмет на себя образовательную и развлекательную функции: любой желающий сможет посетить лекции и концерты. Пешеходная зона "Музейного парка" шириной девять метров будет расположены на месте нижнего яруса Политехнического музея. Уличная галерея будет на четыре метра ниже тротуара, а спуститься в нее можно будет по широкой лестнице со стороны сквера у Соловецкого камня.





От тротуара и проезжей части "Музейный парк" будут отделять озелененной многоярусной подпорной стенкой шириной около четырех метров. Экскурсионные автобусы и другой транспорт будут подъезжать к новому общественному пространству со стороны Лубянского проезда. Переходная зона объединит уже существующие в центре города маршруты – Никольскую, Мясницкую улицы, а также Маросейку, Покровку и строящийся парк "Зарядье".

Кстати, о "Зарядье". Грандиозный парк, отражающий богатство и разнообразие российской природы, планируют открыть ко дню города. Он спустится террасами от улицы Варварка к Москве-реке. Одной из главных "фишек" парка станет новая смотровая площадка – так называемый "парящий мост". С него будут открываться захватывающие виды на панораму Кремля и соседствующих с ним древних церквушек и палат, а также на впечатляющие своей мощью громады сталинских высоток и другие достопримечательности в самом сердце столицы.





Благоустроят и расположенные вокруг "Зарядья" древнейшие московские улицы Китай-города, славящиеся обилием архитектурных достопримечательностей, – Варварку, Ильинку, а также находящиеся между ними переулки (Рыбный, Богоявленский). Сердцем новой пешеходной зоны станет Биржевая площадь с фонтаном.

Кроме того, в рамках благоустройства инженерные службы города выполняют работы по капитальному устройству и реконструкции водопровода, газопровода и электросетей на прилегающих к "Зарядью" улицах. Так, активно ведутся работы на Варварке и москворецкой улице, а также на Москворецкой набережной и в Китайгородском проезде. При этом полностью перекрывать движение транспорта на время ремонта и обустройства не планируется. В целом работы по переустройству коммуникаций планируется завершить в июне.





Москва – очень древний город, который хранит немало интересного в своем многовековом культурном слое. Поэтому неудивительно, что во время работ по благоустройству находятся удивительные артефакты прошлого, которые могут пролить много нового на историю нашей столицы. Так, на Большой Лубянке археологам удалось обнаружить деревянную мостовую, предположительно датированную XVII-XVIII веками. Поверх нее ученые увидели более позднюю мостовую из булыжников. Скорее всего, она относится к XIX – началу XX века.

Находки в узких траншеях позволили определить, что в то время здесь было очень плотное движение. Так, помимо прочего, археологи наткнулись на металлические конские подковы и обувные набойки. Также им встретились монеты XVIII–XX веков, гвозди и разнообразная керамика того же периода.

Не менее значимая находка была обнаружена на Старой площади во время работ по прокладке подземной кабельной канализацию Там были обнаружены следы засыпанных рвов, относящихся к Китайгородской стене, служившей с середины XVI века еще одним периметров обороны столицы. проходивший вдоль стены ров должен был по замыслу тогдашних фортификаторов защитить Москву от набегов крымского хана Махмет-Гирея.

Удивительные находки ждали ученых и рядом со рвом. Там были обнаружены фрагменты керамики и изразцов, а также медные монеты. Кроме того, потрясающее открытие ждало исследователей у Китайгородской стены в районе Лубянки, где была обнаружена так называемая "слуховая комната", предназначавшаяся для прослушивания врага по внешнюю сторону крепостного сооружения.





По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, все найденные артефакты будут описаны и изучены, после чего переданы в фонды музеев. Что касается найденных мостовых, а также остатков рва, валов и бастиона, то их нанесут на археологическую карту столицы, а затем засыпят грунтом. "Это естественный способ консервации археологических находок, который позволяет их сохранить для будущих исследований", – подчеркнул он.

В 2017 году в рамках реализации программы "Моя улица" планируется благоустроить 89 объектов, включая 49 улиц и переулков, 12 бульваров, 12 площадей, 11 набережных и 5 въездных групп в город. Среди них Бульварное и Садовое кольца, реконструкция которых началась еще в прошлом году, Лубянская площадь, территории вокруг нового парка "Зарядье" у стен Кремля, Якиманская, Краснопресненская и Пречистенская набережные, улицы Волхонка, Пречистенка, а также множество других улиц, переулков, набережных и площадей центральной части столицы.

Для москвичей и гостей столицы будут созданы новые комфортные общественные пространства с расширенными тротуарами, лавочками, деревьями и клумбами. Кроме того, на благоустраиваемых улицах заменят дорожное покрытие, установят дополнительные фонари и урны для мусора.

Показателем успеха программы "Моя улица" является позитивное отношения жителей столицы к масштабным преобразованиям. Так, согласно результатам недавнего опроса на тему их отношения к программе, проведенного фондом "Центр политических технологий", 86% москвичей поддерживают перемены и выступают за продолжение благоустройства центра города.





В настоящее время на объектах "Моей улицы" задействовано свыше 5,5 тысяч человек и около 600 единиц техники. Работы ведутся с опережением графика. Основные мероприятия в рамках программы в этом году должны завершиться в конце августа-начале сентября. Большая часть операций – устройство кабельной канализации, гранитное мощение, установка бордюров – закончат в июне-июле. Деревья будут высажены в октябре-ноябре.

Свои замечания и предложения по ремонту улиц жители столицы могут отправлять на портал "Наш город", а также через электронную приемную по адресу mystreet@mos.ru. За качеством материалов и выполнением работ будут следить службы технического надзора заказчика. Москвичи тоже смогут понаблюдать, как меняются улицы и дворы: на всех участках работ масштабного проекта развесят видеокамеры с онлайн-трансляцией с места событий.