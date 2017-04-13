Программу "Моя улица" поддерживают 86% москвичей

Недавний социологический опрос, проведенный среди москвичей показал, что абсолютное большинство жителей столицы положительно относятся к масштабной программе благоустройства "Моя улица". Об этом сообщил председатель правления Фонда политических технологий Борис Макаренко.

Исследование проводилось с 25 марта по 5 апреля 2017 года методом уличного опроса по стандартизированной анкете. "Исследование выявило положительную оценку столичных жителей к проекту, около 86% москвичей положительно оценивают программу и выступают за ее поддержку", – сказал Макаренко на пресс-конференции, посвященной программе благоустройства столицы "Моя улица".

При этом он отметил, что в рамках социологического исследования было выявлено три группы москвичей: жители центра города, те, кто ездят на работу в центр столицы, а также жители отдаленных округов города, которые редко посещают центральные районы Москвы. "В результате нашего опроса выяснилось, что 60% москвичей практически не бывает в центре столицы. А самая высокая поддержка программы "Моя улица" у пользователей городского портала "Активный гражданин", из них более 85% поддерживают данный проект", – подчеркнул исследователь.

Ранее стало известно, что программа благоустройства столичных улиц затронет также дворовые территории. Как отметил руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев, будут проведены работы по освещению, благоустройству газонов и детских площадок. "Мы также займемся входными группами подъездов, козырьками, дверями, отремонтируем более 1,3 тысячи фасадов", – пояснил он.

Всего комплексно благоустроены будут 163 дворовых территории из 226, которые прилегают к реконструируемым улицам. Остальные 63 двора приведут в порядок в рамках текущего ремонта.





Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что работы по программе "Моя улица" в этом году начнутся в апреле и продолжатся до конца августа – начала сентября. По его словам, запланировано привести в порядок более 80 городских территорий – улицы, площади, набережные и бульвары. В их числе улица Варварка, которая прилегает к грандиозному строящемуся парку "Зарядье", открытие которого состоится ко Дню города.



Стоит отметить, что в 2016 году была благоустроена 61 улица в центре столицы. Среди них Новый Арбат, Тверская, Таганская, Малая Дмитровка.

"Моя улица" – это комплексная программа благоустройства и создания комфортной городской среды в центре столицы. Она предусматривает расширение и обновление тротуаров, создание велосипедных дорожек, озеленение. Кроме того, проводится ремонт фасадов исторических зданий и устанавливается новое освещение.

