Работы по программе "Моя улица" ведутся с опережением графика

В Москве продолжаются работы по комплексному благоустройству центральной части города в рамках программы "Моя улица". В этом году будут благоустроены площади Кремлевского кольца, улицы и переулки рядом со строящимся грандиозным парком "Зарядье", а также множество других участков. Уже через несколько месяцев москвичи и гости столицы смогут насладиться новыми городскими пространствами с комфортной средой, отвечающей самым высоким мировым стандартам.

Масштабные работы по благоустройству развернулись на Новой площади. На протяжении многих лет она была одной из самых проблемных точек в центре города – постоянные пробки, провоцируемые так называемыми "бутылочными горлышками", хаотичная парковка, неприветливая среда для пешеходов.



Теперь Новая площадь станет комфортным местом не только для автолюбителей, но и прежде всего для пешеходов и общественного транспорта. Она станет частью уникального пешеходного маршрута от Лубянской площади до создаваемого в настоящий момент грандиозного парка "Зарядье". На площади будут значительно расширены тротуары, проведено масштабное озеленение, появится качественное мощение, будут установлены малые архитектурные формы. Это позволит создать современную комфортную среду для пешеходов. ТакжебБудет обеспечен отвод дождевых вод на тротуарах. Для этого на них разместятся специальные "ливневки".





Кроме того, в два раза будет сужена ширина проезжей части – с 45,4 до 23,25 метра. Количество полос для автомобилей сократится с девяти до пяти (каждая шириной 3,25 метра). На площади будут созданы две полосы для движения общественного транспорта (по 3,5 метра каждая), а также организованы удобные парковочные карманы.





Изменения ждут также Старую и Славянскую площади, а также Китайгородский проезд. На них будет проведен весь комплекс работ по благоустройству. После окончания реконструкции движение общественного транспорта будет осуществляться по специальной выделенной полосе шириной 3,75 метра. Для автотранспорта останутся три полосы шириной по 3,5 метра каждая.

На Славянской площади будут организованы удобные пересадочные зоны для пассажиров метрополитена, а также маршрутов наземного городского транспорта с учетом роста пассажиропотока после открытия парка "Зарядье". Асфальт на тротуарах будет заменен на гранитную плитку. Кроме того, будут установлены девять пешеходных стел с точкой доступа к городской сети Wi-Fi, а также 98 малых архитектурных форм, 49 фонарей с энергосберегающими лампами и 26 опор торшерного освещения на тротуарах. При этом воздушные кабельные линии планируется убрать под землю, что значительно улучшит окружающий пейзаж.

На Новой площади и в Китайгородском проезде будут высажены более 80 лип, 300 кустарников, а также устроено 6240 квадратных метров газонов. Деревья будут высажены в октябре-ноябре, так как в это время они гораздо лучше приживаются в почве. С учетом того, что до благоустройства на этом месте росли всего лишь 40 деревьев, их количество после реконструкции увеличится в три раза. Основной же этап работ завершится в августе ко дню города.

Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, осмотревший на днях ход благоустройства Новой площади, реконструкция этого района необходима для лучшей связности со строящимся парком "Зарядье". Он прошелся от Никольской улицы до Ильинки, пообщавшись с задействованными в ремонте улиц сотрудниками и местными жителями. "Нам необходимо связать парк "Зарядье" с основными пешеходными маршрутами города, поэтому сегодня в благоустройстве, реконструкции находятся сразу четыре площади. Это Старая, Новая площадь, Славянская, Лубянка – большие работы. Кроме того реконструируется и сеть улиц, которые прилегают к "Зарядью", в том числе Варварка. Надеюсь, что все эти работы будут закончены в срок осенью этого года", – сказал столичный градоначальник.





Также в рамках реализации программы "Моя улица" в 2017 году будут проведены работы по комплексному благоустройству прилегающих к парку "Зарядье" территорий рядом с Москвой-рекой. Среди них Москворецкая, Котельническая и Гончарные набережные – их реконструкция позволит создать пешеходную связь нового парка и Садового кольца.

Кроме того, благоустроят и расположенные рядом с Зарядьем старинные улицы и переулки Китай-города. Среди них особо стоит выделить улицу Варварка, известную своими достопримечательностями, такими как палаты Старого английского двора (XVI век) и бояр Романовых (XVI-XVII века). Кроме того, на улице расположены красивейшие храмы, создающие неповторимую панораму этой древнейшей московской улицы – храм Варвары Великомученицы, церковь Максима Блаженного, церковь Георгия Победоносца на Псковской горке и другие выдающиеся произведения древнерусского зодчества. Благоустроенная Варварка станет прекрасным местом для прогулок москвичей и гостей столицы, а также гармонично впишется в новое пешеходное пространство прямо у стен Кремля.





Кроме того, будут благоустроены находящиеся рядом с Варваркой улица Ильинка, Рыбный, Ветошный, Хрустальный, Богоявленский и другие переулки, а также Биржевая площадь, на которой будет создан фонтан. Помимо этого, преобразится Большой Москворецкий мост, а также Васильевский спуск, где будет создана пешеходная зона, которая сформирует единое пространство с благоустроенными улицами Замоскворечья.





Стоит отметить, что что за последние годы в Замоскворечье было создано удобное и комфортное городское пространство. Однако перемены в этом древнем, наполненном достопримечательностями районе продолжаются. Так, в этом году новое прогулочное пространство будет организовано на части Якиманской набережной, а также на участке прилегающего к ней 3-го Голутвинского переулка. Будет создана пешеходная зона с видовыми площадками и скамейками отдыха на набережной, а также деревьями. Сейчас на этих участках прокладывается кабельная канализация для того, чтобы убрать туда воздушные провода. На время проведения работ для пешеходов организованы временные проходы с деревянными настилами.

Большие перемены к предстоящему Дню города ждут и площадь Тверской Заставы. Ее благоустройство начнется в июне. На участке проложат кабельную канализацию и уберут под землю воздушные линии. Будут установлены 150 опор освещения, порядка 60 из них – двойного назначения, которые будут использованы не только для освещения, но и в качестве контактной сети для общественного транспорта. Сквер на площади будут освещать около 30 фонарей, которые создадут по образцам тех, что стояли здесь в прежние годы.

Кроме того, запланировано озеленение сквера. Газоны на нем разобьют в августе, а в октябре высадят крупномерные деревья: всего в новом сквере появится около 90 лип и яблонь. Их высадят в специально подготовленные лунки с плодородной землей и дренажными материалами, благодаря которым вода будет хорошо питать деревья. Вокруг стволов поставят высокие бортики, при этом основание прикроют слоем древесной щепы, которую будут регулярно менять.

Стоит подчеркнуть, что на Тверскую Заставу вернутся трамваи. Новые линии этого любимого многими москвичами вида транспорта появятся на участке Лесной улицы от 2-го Лесного переулка до площади Тверская Застава. Протяженность новых путей составит 1,22 километра. После этого пассажиры маршрута смогут экономить в поездке до 15 минут.



Еще одной немаловажной переменой станет долгожданное возвращение на площадь памятника писателю Максиму Горькому. Сейчас объект культурного наследия федерального значения, установленный напротив Белорусского вокзала в 1951 году, находится на хранении в парке искусств "Музеон". Как отметили ранее в Мосгорнаследии, реставрация монумента пройдет в несколько этапов. Сначала поверхность памятника очистят от загрязнений и следов коррозии, затем реставраторы восстановят утраченные металлические фрагменты, лишь после этого начнется монтаж постамента и стилобата. Завершится реставрация нанесением на скульптуру консервирующего состава, который защитит ее от негативного воздействия окружающей среды.

Необходимо отметить, что в этом году благоустроят не только городские улицы, площади и переулки, но и дворы жилых домов. Там заменят дорожное покрытие, установят дополнительные фонари, урны для мусора, проведут озеленение. Во многих жилых домах приведут в порядок входные группы, поменяют двери и отремонтируют подъездные козырьки.

По словам руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Алексея Елисеева, будут проведены работы по освещению, благоустройству газонов и детских площадок. "Мы также займемся входными группами подъездов, козырьками, дверями, отремонтируем более 1,3 тысячи фасадов", – пояснил он.

В целом же комплексно благоустроены будут 163 дворовых территории из 226, которые прилегают к реконструируемым улицам. Остальные 63 двора приведут в порядок в рамках текущего ремонта.

Стоит отметить, что в рамках благоустройства в столице заменят 16 километров газовых и 5,5 километра канализационных сетей. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, столичные власти системно работают над обновлением коммуникаций. "Ежегодно сотни километров тепловых, электрических, водопроводных сетей меняем в плановом режиме", – подчеркнул он.

К настоящему моменту сотрудниками АО "Мосгаз" уже выполнена большая часть работ по замене 16 километров сетей на 17 объектах, обеспечивающих газоснабжение домов в центральной части города. Работы уже закончились на Смоленском бульваре, в Глазовском и Плотникове переулках, а также на улицах Татарская и Зацепский Вал. А на Пречистенке, в Кропоткинском и Еропкинском переулках обновление газовых сетей завершится в ближайшее время.

Что касается водопроводных сетей и канализации, то за первые несколько месяцев этого года в столице заменили уже 25 километров водопроводных и 5,5 километра канализационных сетей. А к концу года Мосводоканал планирует довести эти показатели до 50 и 6,5 километра соответственно.

"Моя улица" – это комплексная программа благоустройства и создания комфортной городской среды в центре столицы. Она предусматривает расширение и обновление тротуаров, установку малых архитектурных форм, создание велосипедных дорожек, озеленение (деревья, кустарники, газоны), создание новых пешеходных переходов и многое другое. Кроме того, проводится ремонт фасадов исторических зданий и устанавливается новое освещение.





В 2017 году в рамках реализации программы планируется благоустроить 89 объектов, включая 49 улиц и переулков, 12 бульваров, 12 площадей, 11 набережных и 5 въездных групп в город. Среди них Бульварное и Садовое кольца, реконструкция которых началась еще в прошлом году, Лубянская площадь, территории вокруг парка "Зарядье", Якиманская, Краснопресненская и Пречистенская набережные, улицы Волхонка, Пречистенка, а также множество других улиц и переулков центральной части столицы.

В настоящее время на благоустраиваемых объектах задействовано свыше 5,5 тысяч человек и около 500 единиц техники. Работы ведутся с опережением графика. Основные мероприятия в рамках программы "Моя улица" в этом году должны завершиться в конце августа-начале сентября. Большая часть операций – устройство кабельной канализации, гранитное мощение, установка бордюров – закончат в июне-июле. Деревья будут высажены в октябре-ноябре.

Свои замечания и предложения по ремонту улиц жители столицы могут отправлять на портал "Наш город", а также через электронную приемную по адресу mystreet@mos.ru. За качеством материалов и выполнением работ будут следить службы технического надзора заказчика. Москвичи тоже смогут понаблюдать, как меняются улицы и дворы: на всех участках работ масштабного проекта развесят видеокамеры с онлайн-трансляцией с места событий.

