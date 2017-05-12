Как голос "Активного гражданина" стал решающим

"Активный гражданин" действует уже три года. Если поначалу у москвичей и возникали сомнения по поводу жизнеспособности идеи столичных властей, то за время работы проекта они развеялись. Все больше жителей Москвы вступают в ряды "активных граждан" – ведь таким образом они участвуют в решении важнейших вопросов жизни своего города.

Ни одно серьезное изменение в облике столицы или в работе городской инфраструктуры не происходит сегодня без участия москвичей. Голоса активных граждан решают все – от количества и пород высаживаемых деревьев до сноса и строительства домов.

Множество идей по обновлению главного города России, возвращению ему исторического облика поступают московским властям. Самые интересные из них оценивают эксперты. Но эта оценка не становится окончательной: высказаться за или против той или иной инициативы должны горожане – ведь именно они хозяева Москвы. Для этой цели и был создан портал "Активный гражданин".

О работе проекта можно судить по следующим цифрам. Программа благоустройства "Моя улица" действует уже не первый год, работы продолжатся и в 2017-м. Улицы для благоустройства выбирали москвичи, они же оценили разработанные проекты, а по итогам благоустройства и все проделанные работы. Только за прошлое лето новый облик приобрели 67 улиц и переулков центра столицы. Результаты работы одобрили около 88% активных граждан.

Продолжает действовать акция "Миллион деревьев". Активные граждане участвуют в программе озеленения города с 2014 года. В 2016-м были озеленены более 2 200 дворов Москвы, высажено свыше 4,5 тысяч деревьев и 194,4 тысяч кустарников. Всего же участники голосований помогли озеленить более четверти (это свыше 4 400) дворов Москвы. Активные москвичи выбирали для посадки в своих дворах каштан, ель и березу, сирень и кизильник.

Обновилась работа московских библиотек. В голосовании, которое провели на сайте "Активного гражданина" в прошлом году, приняли участие более 200 тысяч москвичей. По его итогам в городских библиотеках открылись более 800 кружков, студий и курсов, был составлен план работы на год, включавший проведение 700 мастер-классов, стала доступна бесплатная услуга SMS-напоминания о возврате книги.

Интересы москвичей учитываются и при составлении программы традиционного Дня города. Горожане выбирают праздничные площадки, график их работы, определяют репертуар концертов и уличных кинотеатров. В 2016 году день рождения Москвы общими усилиями властей столицы и ее жителей стал увлекательным и запоминающимся праздником.

Свои пожелания смогут высказать на портале "Активный гражданин" и жители пятиэтажек, попавших под московскую программу реновации жилья. Чтобы снять опасения в возможности "накрутки" голосов или каких-либо подтасовок, власти столицы ввели трехуровневую систему верификации. Вдобавок, это поможет получить предельно точную картину мнений столичных жителей, желающих переехать из своего старого жилья.

Желающему принять участие в голосовании гражданину надо будет указать фамилию, имя, отчество, дату рождения. После этого ввести свои паспортные данные и СНИЛС. Кроме того, чтобы проголосовать по теме сноса пятиэтажек, необходимо будет указать лицевой счет. Процедуру голосования столичные власти обещают сделать гарантированной, надежной и доступной – а по ее завершении все данные опубликовать в Сети.

Практика голосования по актуальным городским проблемам успешно применяется во многих городах мира. Постоянные площадки для электронного голосования имеют Париж, Сеул, Мадрид, Барселона. "Лидер -это Сеул, на своей площадке он собирает до 800 тысяч участников за одно голосование. В Мадриде и Барселоне требуются паспортные данные. А в Сеуле, как и в Москве, используются данные с сотовых телефонов", – пояснил руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и компаниям государственного сектора PricewaterhousCooper Кирилл Никитин.

Проект правительства Москвы "Активный гражданин" все больше завоевывает доверие горожан. Открыт доступ москвичей к онлайн-статистике голосований. Проконтролировать, учтено ли его мнение, сможет в любой момент каждый пользователь портала. Для этого достаточно зайти на сайт ag.mos.ru и нажать на кнопку "Проверить результаты голосования". Здесь же можно проголосовать за другой проект.