Спасшего пиво во время теракта англичанина признали героем

Пользователь Twitter @hmannella разместил фотографию убегающих от террористов людей, среди которых и новый национальный символ со стаканом пива в руке. 35 тысяч перепостов записи и более ста тысяч отметок "нравится" красноречиво свидетельствуют: парень уже сам того не ожидая обеспечил себе популярность и репутацию героя.

Твит подписан не без пафоса. "Люди бегут с Лондонского моста, а этот парень справа не пролил ни капли. Боже, благослови британцев!". И, хотя знатоки английских традиций трактуют подпись под твитом как образец специфического юмора англичан, некоторые комментаторы видят разгадку героизма всего лишь в дороговизне пенного напитка: в среднем пинта светлого стоит в Лондоне 3-4 фунта.

People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn't spilling a drop. God Bless the Brits! pic.twitter.com/ceeaH0XxeX