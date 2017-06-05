Спасшего пиво во время теракта англичанина признали героем

Мировое сетевое сообщество выбрало себе очередного героя, подвиг которого может попасть в популярные интернет-мемы. Речь о британце, который даже убегая с места теракта у Лондонского моста не пролил из своего одноразового бокала ни капли пива.

Пользователь Twitter @hmannella разместил фотографию убегающих от террористов людей, среди которых и новый национальный символ со стаканом пива в руке. 35 тысяч перепостов записи и более ста тысяч отметок "нравится" красноречиво свидетельствуют: парень уже сам того не ожидая обеспечил себе популярность и репутацию героя.

Твит подписан не без пафоса. "Люди бегут с Лондонского моста, а этот парень справа не пролил ни капли. Боже, благослови британцев!". И, хотя знатоки английских традиций трактуют подпись под твитом как образец специфического юмора англичан, некоторые комментаторы видят разгадку героизма всего лишь в дороговизне пенного напитка: в среднем пинта светлого стоит в Лондоне 3-4 фунта.

People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn't spilling a drop. God Bless the Brits! pic.twitter.com/ceeaH0XxeX — Howard Mannella (@hmannella) 3 июня 2017 г.

Тем не менее, немало комментаторов испытывают чувство гордости за лондонца. Говорят даже, что в этом одном фото соединились два английских символа: эль и невозмутимое бесстрашие.

Как сообщали Dni.Ru, в ночь на 4 июня в британской столице произошла серия терактов. Трое преступников на микроавтомусе на скорости около 80 километров в час протаранили толпу на Лондонском мосту. После этого террористы вышли из машины около рынка Боро и устроили массовую резню. Прибывшим на место полисменам удалось ликвидировать боевиков. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "ИГ", о чем боевики заявили поздно вечером 4 июня.

Теракт в Лондоне стал третьим подобным нападением в Великобритании за последние три месяца. В марте боевик Халид Масуд на автомобиле протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем набросился на прохожих с ножом. В мае преступник во время концерта известной певицы Арианы Гранде в Манчестере совершил самоподрыв. Ответственность за все три теракта взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

