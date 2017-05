Церковь Сатаны открестилась от Трампа

Американский лидер в рамках визита встретился с главами ряда государств. Кроме того, вместе с королем Саудовской Аравии он открыл Международный центр противодействия экстремистской идеологии.

Однако больше всего внимания пользователей Сети вызвала необычная фотография, на которой Трамп вместе с представителями местных властей держит руки на светящемся стеклянном шаре, похожем на "магический". Снимок вызвал споры в Сети.

Комментаторы стали обсуждать, что же на самом деле делает президент США. Некоторое предположили, что он совершал какой-то сатанинский ритуал. В свою очередь на это заявление быстро отреагировала организация под названием "Церковь Сатаны".

For clarification, this is not a Satanic ritual. pic.twitter.com/CccP39fqN4