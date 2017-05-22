Церковь Сатаны открестилась от Трампа

Президент США Дональд Трамп в рамках своего первого зарубежного турне посетил Эр-Рияд в Саудовской Аравии. В ходе одной из встреч он провел странные манипуляции со стеклянным шаром, что вызвало ажиотаж и массу домыслов в Сети.

Американский лидер в рамках визита встретился с главами ряда государств. Кроме того, вместе с королем Саудовской Аравии он открыл Международный центр противодействия экстремистской идеологии.

Однако больше всего внимания пользователей Сети вызвала необычная фотография, на которой Трамп вместе с представителями местных властей держит руки на светящемся стеклянном шаре, похожем на "магический". Снимок вызвал споры в Сети.

Комментаторы стали обсуждать, что же на самом деле делает президент США. Некоторое предположили, что он совершал какой-то сатанинский ритуал. В свою очередь на это заявление быстро отреагировала организация под названием "Церковь Сатаны".

For clarification, this is not a Satanic ritual. pic.twitter.com/CccP39fqN4 — The Church Of Satan (@ChurchofSatan) 22 мая 2017 г.

Оккультисты открестились от Трампа, заявив, что он к ним никакого отношения не имеет. "Для уточнения, это не сатанинский ритуал", – подписали свой пост в Twitter члены организации.

Напомним, ранее бывший директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) генерал Майкл Хэйден выступил с крайне нелицеприятной характеристикой для 45-го американского президента Дональда Трампа. Он назвал американского лидера полезным для Москвы идиотом.