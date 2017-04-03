Какаду станцевал под Элвиса Пресли
На видео запечатлено, как мужчина играет на гитаре песню Элвиса Пресли Don't Be Cruel перед двумя белыми какаду. Один попугай начинает пританцовывать в такт музыке, а вот второй не хочет присоединяться к веселью, передает Lenta.ru. Интересно, что пернатый танцор похож на Элвиса: он выпячивает хохолок, напоминающий прическу легенды рок-н-ролла.
This is the best video on the Internet currently. pic.twitter.com/KPNZddth5S— Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 1 апреля 2017 г.
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