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Общество

Жена Чубайса откровенно о ломке после наркотиков

Авдотья Смирнова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Супруга Анатолия Чубайса, сценарист, режиссер, публицист и телеведущая Авдотья Смирнова рассказала о тяжелом личном опыте, связанном с наркотиками. По ее словам, ей пришлось пережить "все радости ломки".
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  В интервью с музыкантом Василием Вакуленко (Бастой), когда зашла тема о наркомании, жена Чубайса сделала откровенное признание. С наркотиками Авдотья столкнулась, перенеся очень тяжелую операцию на спину в Германии, которая длилась больше десяти часов.

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"А в Германии принцип медицины такой, что человек не должен терпеть боль. И за короткий срок я пришла к высоким дозам наркотиков. Потом меня стали с них постепенно снимать. Я, собственно, получила все радости ломки", – цитирует Смирнову "Сноб". По ее словам, это "совершенно адское состояние".

Телеведущая говорит, что однажды сказала своему товарищу Евгению Ройзману следующие слова: "Ты не понимаешь, что это такое. Человек колется не для того, чтобы словить кайф, а для того, чтобы прекратить эту муку". На это она получила жестки ответ. "Ну ты же перетерпела, значит, и они (наркоманы – прим. ред.) могут", – делится женщина.

В свою очередь Баста поделился своим опытом в этом отношении. "Здесь дело не в том, чтобы физически перетерпеть. Это несложно. То есть, это очень сложно – я резал себе руки, бился об стену, – но через это можно пройти", – говорит музыкант. Он считает, что после избавления от этого зла человеку нужна специальная программа, которая показывает ему, "что он не виноват".

По его словам, весь мир давно признал, что наркомания – это болезнь. Баста уверен, что борцы с наркоманией должны быть милосердны с зависимым людям. А после того, как человек поборол пагубную страсть, ему обязательно нужно определиться и понять, "для чего ему дальше жить".

Автор: Людмила Фоканова17 апреля 2017, 14:47
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