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Общество

Лондонские сурикаты вкусно отмечают Пасху

Фото: Dni.Ru
В Лондонском зоопарке в честь Пасхи сурикатам устроили настоящий праздник живота. Их накормили традиционным пасхальным угощением.
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Животные с удовольствием полакомились раскрашенными в разные цвета яйцами. Забавные фотографии появились в Сети и стали популярными.

Розовые, салатовые, сиреневые и голубые яйца явно пришлись животным по вкусу. Трогательные снимки разместило в своем Twitter агентство France Presse.

Но не только в Великобритании для подопечных зоопарка устроили праздник. К Пасхе с фантазией подошло и руководство других мировых зоопарков.

Например, в городе Аделаида в Австралии львам сделали сюрприз. В их вольере установили картонных пасхальных кроликов, передает ABC News. Такой подарок хищникам пришелся по зубам.

А в американском штате Аризона смотрители за животными высыпали в бассейн с выдрами пластиковые игрушечные яйца. В них для зверьков были спрятаны маленькие кусочки еды, с которыми те вмиг "расправились".

Отметим, что Лондонский зоопарк является старейшим научным зоопарком в мире. Он был основан в столице Великобритании 27 апреля 1828 года в качестве зоологической коллекции, предназначенной для научных исследований. С 1847 года его открыли для публичных посещений. Зоопарк расположен в северной части Риджентс-парка на границе между районами Вестминстер и Камден.

Автор: Людмила Фоканова13 апреля 2017, 15:45

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