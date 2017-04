Лондонские сурикаты вкусно отмечают Пасху

Животные с удовольствием полакомились раскрашенными в разные цвета яйцами. Забавные фотографии появились в Сети и стали популярными.

Розовые, салатовые, сиреневые и голубые яйца явно пришлись животным по вкусу. Трогательные снимки разместило в своем Twitter агентство France Presse.

Но не только в Великобритании для подопечных зоопарка устроили праздник. К Пасхе с фантазией подошло и руководство других мировых зоопарков.

Например, в городе Аделаида в Австралии львам сделали сюрприз. В их вольере установили картонных пасхальных кроликов, передает ABC News. Такой подарок хищникам пришелся по зубам.

Easter bunnies and eggs torn to shreds as #Adelaide Zoo predators dig into treats: https://t.co/6a27F5kBOd pic.twitter.com/MqKvm6yPlF

А в американском штате Аризона смотрители за животными высыпали в бассейн с выдрами пластиковые игрушечные яйца. В них для зверьков были спрятаны маленькие кусочки еды, с которыми те вмиг "расправились".

While we're getting ready for our Annual #EasterEggHunt, our Asian small clawed otters are getting some Easter Egg #Enrichment! #Easter pic.twitter.com/lWVoVV83bO