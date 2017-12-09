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Общество

По поручению Собянина создана группа оперативного мониторинга ситуации с неприятными запахами

Фото: mos.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин создал оперативную группу по мониторингу ситуации с неприятным запахом. Жалобы от москвичей поступали 8 декабря из нескольких районов города.
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В состав группы, которой предстоит выяснить причины неприятного запаха в столице, вошли представители московского и подмосковного правительств, МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Как заявил вице-мэр Москвы Петр Бирюков, за сутки интенсивность запаха значительно снизилась, а в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.

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По словам чиновника, были проверены коммунальные и промышленные объекты в городе и области, но источник запаха пока не выявлен. В свою очередь, в Гидрометцентре сообщили, что источником запаха, на который жаловались москвичи, мог стать полигон в Некрасовке. Там проводились рекультивационные работы. Также выбросы вредных веществ могли произойти во время пожаров, один из которых был достаточно крупным.

Жалобы на неприятный запах начали поступать 8 декабря: москвичи писали в соцсетях, что в воздухе пахнет испорченной квашенной капустой. Звонки поступали в МЧС и другие службы в основном из Центрального, Северо-Восточного, Северного и Восточного округов.

Передвижная лаборатория Мосэкомониторинга начала выезжать по адресам, откуда поступали жалобы. Результаты анализа проб показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет. Анализ проводили более чем по 60 показателям. Со своей стороны Мосгаз исключил выбросы магистрального газа в атмосферу.

Фото: mos.ru

По данным портала mos.ru, за прошедшую ночь обращений граждан в больницы в связи с посторонним запахом в городе и ухудшением состояния здоровья зафиксировано не было. Эту информацию подтвердили в Департаменте здравоохранения столицы.

В случае, если посторонний запах, на который москвичи начали жаловаться 8 декабря, остался, необходимо позвонить по телефону доверия Главного управления МЧС России по городу Москве: 8 (495) 637-22-22 или в Единую справочную службу: 8 (495) 777-77-77.

Автор: Александр Комаров9 декабря 2017, 19:26

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