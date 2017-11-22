Власти Москвы приступили к внедрению технологии блокчейн в системах госуправления

Власти Москвы вместе с федеральными ведомствами готовят пилотный проект по использованию блокчейна. Эта набирающая популярность технология поможет снизить риск махинаций с недвижимостью.

Блокчейн будет внедрен в систему мониторинга достоверности сведений Единого госреестра недвижимости в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выступил с лекцией в Российском экономическом университете имени Плеханова.

"Мы начали реализовывать с федеральными органами власти блокчейновскую систему по регистрации недвижимости. Потому что есть случаи, когда вашу квартиру кто-то берет, меняет собственника или с вашей недвижимостью проводят разные махинации", - сообщил градоначальник студентам.

Собянин сказал, что такие случаи в истории были и для того, чтобы убрать все опасения владельцев недвижимости, власти решили сделать систему регистрации квартир более продвинутой и защищенной.

По словам мэра, данные о недвижимости могли бы храниться не только на сервере Росреестра, но и правительства Москвы, и налоговой службы. "Таким образом, Росреестровскую систему никто не сможет подделать", – подчеркнул градоначальник.

Блокчейн внедрят в будущем и в уже известном москвичам проекте "Активный гражданин". "Тогда нам точно никто не скажет, что мы что-то там подкручиваем, изменяем вопросы и интерпретируем. Это всегда можно проверить, потому что она сразу распределяется не только в нашу, но и в независимые базы", – добавил Собянин.

Технологию блокчейна все чаще используют в своей деятельности банки и платежные системы. Она представляет собой децентрализованную базу данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткоин. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную информацию.