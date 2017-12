США опозорились с новейшим эсминцем-невидимкой

Испытания эсминца Военно-морских сил США USS Zumwalt проходили 5 декабря. Как сообщили специалисты, у корабля "вышли из строя фильтры гармоник". Испытания пришлось прервать, а корабль вернуть обратно на верфь.

В последнее время происшествия на кораблях ВМС США стали обычным делом. По мнению экспертов, это обусловлено общей напряженной геополитической обстановкой – в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эскалация кризиса на Корейском полуострове, вызванная развитием ракетно-ядерной программы КНДР, заметно увеличила нагрузку на экипажи кораблей Седьмого флота, одновременно уменьшив возможности для их учебы и отдыха. Вместе с давно укоренившимся у американцев снисходительном отношении к зонами разделения, действующим в районах интенсивного судоходства, а также к соблюдению Международных Правил предупреждения столкновения судов, это аукнулось самыми печальными последствиями, пишет РИА ФАН.

