США опозорились с новейшим эсминцем-невидимкой

Испытания новейшего эсминца-невидимки, построенного для ВМС США, окончились неудачей. Поломку зафиксировали спустя сутки после того, как корабль покинул верфь.



Испытания эсминца Военно-морских сил США USS Zumwalt проходили 5 декабря. Как сообщили специалисты, у корабля "вышли из строя фильтры гармоник". Испытания пришлось прервать, а корабль вернуть обратно на верфь.

В последнее время происшествия на кораблях ВМС США стали обычным делом. По мнению экспертов, это обусловлено общей напряженной геополитической обстановкой – в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эскалация кризиса на Корейском полуострове, вызванная развитием ракетно-ядерной программы КНДР, заметно увеличила нагрузку на экипажи кораблей Седьмого флота, одновременно уменьшив возможности для их учебы и отдыха. Вместе с давно укоренившимся у американцев снисходительном отношении к зонами разделения, действующим в районах интенсивного судоходства, а также к соблюдению Международных Правил предупреждения столкновения судов, это аукнулось самыми печальными последствиями, пишет РИА ФАН.

Так, 1 февраля ракетный крейсер USS Antietam (CG 54) типа "Тикондерога" во время маневрирования в Токийском заливе вылетел на мель и получил такие повреждения, что в Йокосуку его пришлось буксировать. 9 мая 2017 года ракетный крейсер USS Lake Champlain (CG 57) столкнулся с южнокорейским траулером "Намъян-502".

17 июня 2017 года ракетный эсминец USS Fitzgerald (DDG 62) типа "Арли Берк" столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal. А 21 августа ракетный эсминец USS John S. McCain (DDG 56) столкнулся с либерийским танкером Alnic MC. После этого USS Fitzgerald с трудом доставили в Йокосуку, а USS John S. McCain кое как доковылял до сингапурской базы Чанги.