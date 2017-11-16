Лидер "Океана Эльзы" побил Порошенко

Солист группы "Океан Эльзы" обошел президента Украины по числу подписчиков в соцсетях. Некоторые украинские СМИ полагают, что Святослав Вакарчук может сменить Петра Порошенко и на посту главы государства.

Журнал "Новое время" подсчитал совокупное количество подписчиков известных украинцев в Facebook и Twitter. Таким образом издание пыталось определить "лидеров мнений" среди украинской аудитории.

К удивлению журналистов, президент Петр Порошенко занял в рейтинге лишь второе место – у него 1,933 миллиона подписчиков. Главу государства опередил музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук – на его аккаунты подписаны 2,134 миллиона человек. "Бронзовый призер" рейтинга – лидер партии "Движение новых сил" и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с совокупной аудиторией в 1,213 миллиона читателей.

В первую десятку вошли также депутат Верховной рады и журналист Мустафа Найем, глава МВД Арсен Аваков, лидер "Народного фронта" и бывший премьер-министр Арсений Яценюк, детский врач Евгений Комаровский, депутат Рады Дмитрий Тымчук, бывший боксер и мэр Киева Виталий Кличко, а также лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Станислав Вакарчук в 2015 году стал участником всемирной стипендиальной программы Йельского университета Yale World Fellow 2015, направленной на построение сети новых мировых лидеров. Сейчас музыкант выступает с лекциями, где общается с молодыми людьми и студентами на политические и государственные темы. Как передает телеканал РЕН ТВ, украинские СМИ полагают, что у Вакарчука есть президентские амбиции.

Недавно музыкант, выступая перед украинцами, которые проживают в Нью-Йорке, заявил: для Украины в настоящее время самое главное – повышать уровень образования нации. Вакарчук считает, что в советское время – да и во времена Российской империи – Украина была "заперта в подвале". Теперь же украинцы из этого "подвала" вышли. И стране необходимо "влиться в европейскую семью народов", нести в Европу "свой генокод".