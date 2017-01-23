Мадонна оправдала свой мат любовью

Мадонна прокомментировала свои нецензурные слова на акции протеста против президента США Дональда Трампа. Всемирно известная исполнительница заявила, что ее слова вырвали из контекста, и она лишь хотела начать "революцию любви".

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мадонна опубликовала собственную фотографию со сделанной на ней надписью: "Я выбираю любовь! Вы со мной?" и высказалась относительно скандала, поднявшегося после того, как певица обматерила Дональда Трампа на акции протеста.

"Я не жестокий человек и не пропагандирую насилие. Важно услышать и понять всю мою речь, а не одну фразу, вырванную из контекста. Моя речь начиналась со слов "я хочу начать революцию любви", а затем я воспользовалась возможностью, чтобы приободрить женщин и брошенных на произвол судьбы людей, чтобы они не отчаивались, а сплотились и использовали это как отправную точку для объединения и позитивных изменений в мире", – написала Мадонна в сопровождаемой фото подписи.

Артистка заявила, что ее слова были метафорой. Однако она не скрывает, что из-за всего происходящего она возмущена и зла. "Тем не менее, я знаю, что поступки, совершаемые из чувства гнева, ничего не дают. И единственный способ изменить ситуацию к лучшему – сделать это с любовью", – уверена Мадонна. В заключение певица заявила, что для нее было честью участвовать в акции протеста против Трампа.

Фото опубликовано Madonna (@madonna) Янв 22 2017 в 10:49 PST

Напомним, во время выступления на массовой акции протеста в Вашингтоне Мадонна дважды матом обругала президента США Дональда Трампа. "Потребовался этот ужасающий момент темноты, чтобы разбудить США", – сказала Мадонна пришедшим на "Марш женщин", добавив нецензурное выражение. Аналогичным оборотом артистка "послала" Трампа, отметив, что раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом.

Митинг против Трампа собрал около полумиллиона человек. На "марше", помимо Мадонны, выступили певица Алиша Киз, режиссер Майкл Мур, актриса Скарлетт Йоханссон и другие звезды Голливуда.

