Трампа уличили в обмане на инаугурации

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Новоиспеченный хозяин Белого дома разрезал на мероприятии ненастоящий торт. Об этом заявил Тревор Ноа в очередном выпуске передачи The Daily Show, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Huffington Post.
По словам телеведущего, десерт был сделан из пенопласта. Глава государства Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс взяли единственный настоящий кусок, пояснил он.
В качестве доказательства шоумен показал кондитерское изделие зрителям. "Трамп вреден для окружающей среды, как и его торт!" – сказал Ноа.
Решить судьбу лакомства он предложил с помощью Twitter. "Мы не будем бить по нему или мочиться на него. И даже не пригласим русских, чтобы они помочились на него", – резюмировал ведущий.
Trevor Noah gives Trump his "just desserts" with real inaugural cake ➡️ by @dmoyeweirdnews https://t.co/q5P2FhnKL7 via @HuffPostComedy— david moye (@dmoyeweirdnews) 27 января 2017 г.
Тем временем в Twitter появился аккаунт Trump Cake. Страница является пародией на официальный микроблог президента США Дональда Трампа.
I'm Donald Trump's inauguration cake! What should happen to me? Tweet your ideas with #TrumpCake pic.twitter.com/GyV7lkxRSH— Trump Cake (@realTrumpCake) 27 января 2017 г.
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