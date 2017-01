Трампа уличили в обмане на инаугурации

Новоиспеченный хозяин Белого дома разрезал на мероприятии ненастоящий торт. Об этом заявил Тревор Ноа в очередном выпуске передачи The Daily Show, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Huffington Post.

По словам телеведущего, десерт был сделан из пенопласта. Глава государства Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс взяли единственный настоящий кусок, пояснил он.

В качестве доказательства шоумен показал кондитерское изделие зрителям. "Трамп вреден для окружающей среды, как и его торт!" – сказал Ноа.

Решить судьбу лакомства он предложил с помощью Twitter. "Мы не будем бить по нему или мочиться на него. И даже не пригласим русских, чтобы они помочились на него", – резюмировал ведущий.

