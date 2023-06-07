Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео

Ольга Орлова активно делится новым опытом материнства. Для нее это давно забытые эмоции, ведь старший сын уже давно вырос.

В феврале 2023 года российская певица Ольга Орлова стала матерью в возрасте 45 лет. Рождение ребенка в таком возрасте безусловно обсуждала вся страна, а у Орловой стало в несколько раз больше подписчиков.

Бывшая солистка "Блестящих" не стала скрывать дочь Анну от публики и активно делится опытом материнства в своих соцсетях. На днях Ольга Орлова показала трогательное видео с малышкой. На кадрах певица нежно общается с крохой, держа ее на руках.

Ведущая "Дома-2" называла дочку по имени, а та тянула к ней свои ручки. Таким образом Ольга Орлова прямо дала понять критикам, что у нее прекрасные отношения с дочкой. Ранее злопыхатели упрекнули певицу в соцсетях за то, что она редко нянчится со своей новорожденной дочерью и постоянно ездит то на встречи с подругами, то в салоны красоты.

Напомним, Ольгу Орлову подозревали в том, что она могла родить не самостоятельно. Якобы живот у нее был накладной, а ребенка ей вынашивала суррогатная мама. Однако певица отвергла все сомнения и резко ответила на подобную критику в свой адрес. Она в грубой форме заявила, что не понимает, почему к ней до сих пор цепляются с дурацкими расспросами и претензиями.