Ольга Орлова поделилась секретами семейной жизни

Певица и ведущая Ольга Орлова рассказала как ей удается избежать ссор с супругом

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась с поклонниками своими мыслями о семейных отношениях в своем личном блоге. Певица, которая вышла замуж во второй раз в 2021 году, рассказала, что старается не конфликтовать с мужем и урегулировать споры мирным путем.

Ольга Орлова провела интерактив с поклонниками во время своего романтического путешествия на Мальдивы. Одна из пользовательниц Сети спросила, часто ли возникают ссоры между Ольгой и ее мужем Валерием. Певица ответила, что таких моментов у них в отношениях нет.

Ольга Орлова подчеркнула, что не любит оставлять спорные моменты без внимания и стремится проговаривать их, а не замалчивать и копить в себе раздражение. Телеведущая объясняла, что самое главное — говорить о чувствах и ощущениях, которые возникли во время неприятной ситуации и не делать вид, будто ничего не случилось. Благодаря этому паре удается не копить обиды друг на друга.

Орлова также рассказала о своей позиции в случае, если ее муж разлюбит ее. Певица заявила, что не станет насильно удерживать супруга, если поймет, что он больше не любит ее. Она также подчеркнула, что если человек способен по-настоящему любить, он никогда не станет откровенно общаться с кем-либо на стороне.

Некоторые поклонники Ольги Орловой возмущались тем, что ее муж не разрешает певице публиковать совместные фото и видео с ним. Некоторые из них даже высказывали предположение, что у Валерия могут быть отношения на стороне. Однако Орлова попыталась найти оправдание для своего мужа и заявила, что он является непубличным человеком.

В общении с поклонниками Ольга Орлова признавалась, что ее муж Валерий стал для нее воплощением мужчины мечты, от которого ей захотелось родить ребенка. Ради этого супругам пришлось пройти большое количество обследований. Певица отмечала, что несмотря на сложности, то время было наполнено любовью, и их отношения были идеальными. Такими же они остались после появления на свет дочери Анны.

Таким образом, Ольга Орлова продолжает радовать своих поклонников своими откровенными рассказами о семейной жизни. Надеемся, что ее отношения с мужем будут продолжать процветать и оставаться идеальными.