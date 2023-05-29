Ольга Орлова поделилась секретами семейной жизни

Шахназаров об иноагенте Макаревиче Тесты Атмосфера в семье Прилучного Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Понедельник 29 мая

12:40Ольга Орлова поделилась секретами семейной жизни 12:20Врач назвал наиболее токсичный мусор в доме 12:00"Кайфует": Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце 11:40“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли 11:20На что стоит обратить внимание при покупке загородного дома 11:00Новостройки дороже "вторички" на 40% 11:00Чумаков рассказал о беременности Ковальчук 10:20"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле 10:00"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже 09:2076-летняя Васильева рассказала о полученном предложении руки и сердца 09:00В каких городах России подорожали новостройки 08:41Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзком проникновении 08:20Уничтожил или дал вторую жизнь: что Михаил Харитонов сделал с наследием Стругацких 08:00"Худший момент": экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности 06:02Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире 04:26Виноваты оба? Главную причину развода Асмус и Харламова подняли спустя годы 02:29Киркоров зомбирует фанатов и доводит их до душевного оргазма – парапсихолог Полушкин 00:23Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город? 23:24"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая 22:07Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон 20:15"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу 17:55"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы 17:25Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия 17:04Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля 15:24Изменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича* 14:57Роскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе 14:23Вывела на сцену: Полина Гагарина впервые показала свою шестилетнюю дочь 14:00Дом престарелых: почему дети отправили Куравлева в спецучреждение, а Светличной наняли сиделку 12:06Дочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки 10:50Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей 10:09Избежавший смерти при аборте мальчик разыскал актрису Цыплакову через много лет 08:23Умение быть собой: 5 правил, которые помогут перестать зависеть от мнения окружающих 06:19"Может скопиться грибок": как безопасно использовать мочалку 04:19Свободное плавание: как справиться с чувством одиночества, когда рядом нет близких людей? 02:29Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда? 00:16Как побороть головную боль за 20 минут: советы психолога 21:58Для фанатов авокадо: рецепт полезных и вкусных оладий 20:22"Дразнит ее": что на самом деле между Бузовой и Тарасовым 18:50Красота внутри и снаружи: 7 лучших песен для медитации от Арианы Гранде 18:26"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 16:54Фото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 16:04Красотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 15:00"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 14:47После смерти жены Прохор Шаляпин коротает дни с собачкой 13:38Лолита Милявская: "Главное – научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем" 12:18"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 11:37Молодая жена уволенного Диброва пожаловалась на сына: Просит денег! 11:03Бари Алибасов болеет: зачем певца изолировали? 08:06Ростокино – самый высотный район столицы 06:10Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео)
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ольга Орлова поделилась секретами семейной жизни

Ольга Орлова поделилась секретами семейной жизни
77

Певица и ведущая Ольга Орлова рассказала как ей удается избежать ссор с супругом

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась с поклонниками своими мыслями о семейных отношениях в своем личном блоге. Певица, которая вышла замуж во второй раз в 2021 году, рассказала, что старается не конфликтовать с мужем и урегулировать споры мирным путем.

Ольга Орлова провела интерактив с поклонниками во время своего романтического путешествия на Мальдивы. Одна из пользовательниц Сети спросила, часто ли возникают ссоры между Ольгой и ее мужем Валерием. Певица ответила, что таких моментов у них в отношениях нет.

Ольга Орлова подчеркнула, что не любит оставлять спорные моменты без внимания и стремится проговаривать их, а не замалчивать и копить в себе раздражение. Телеведущая объясняла, что самое главное — говорить о чувствах и ощущениях, которые возникли во время неприятной ситуации и не делать вид, будто ничего не случилось. Благодаря этому паре удается не копить обиды друг на друга.

Орлова также рассказала о своей позиции в случае, если ее муж разлюбит ее. Певица заявила, что не станет насильно удерживать супруга, если поймет, что он больше не любит ее. Она также подчеркнула, что если человек способен по-настоящему любить, он никогда не станет откровенно общаться с кем-либо на стороне.

Некоторые поклонники Ольги Орловой возмущались тем, что ее муж не разрешает певице публиковать совместные фото и видео с ним. Некоторые из них даже высказывали предположение, что у Валерия могут быть отношения на стороне. Однако Орлова попыталась найти оправдание для своего мужа и заявила, что он является непубличным человеком.

В общении с поклонниками Ольга Орлова признавалась, что ее муж Валерий стал для нее воплощением мужчины мечты, от которого ей захотелось родить ребенка. Ради этого супругам пришлось пройти большое количество обследований. Певица отмечала, что несмотря на сложности, то время было наполнено любовью, и их отношения были идеальными. Такими же они остались после появления на свет дочери Анны.

Таким образом, Ольга Орлова продолжает радовать своих поклонников своими откровенными рассказами о семейной жизни. Надеемся, что ее отношения с мужем будут продолжать процветать и оставаться идеальными.

29 мая 2023, 12:40
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Фоторепортаж

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"С высокой степенью вероятности": родившая Орлова заговорила о третьем ребенке
Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

"Кайфует": Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце

"Кайфует": Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце
Павел вышел на связь с поклонниками из тренажерного зала, который посетил вместе с наследником. Вот уже три года Павел Прилучный и Агата Муцениеце не живут вместе.

“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли

“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли
Стало известно, как Юлия Высоцкая отреагировала на пересуды вокруг ее имени, вызванные архивными видео-записями. Имя и фамилия Юлии Высоцкой давно стали брендом в мире кулинарии.

Чумаков рассказал о беременности Ковальчук

Чумаков рассказал о беременности Ковальчук
Певец Алексей Чумаков раскрыл секрет о второй беременности Юлии Ковальчук Юлия Ковальчук, одна из самых ярких и талантливых певиц России, вызвала недавно большой интерес медиа и общественности.

"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле

"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле
Гостем шоу "Секрет на миллион" стал музыкальный критик Сергей Соседов, который не упустил возможности высказаться об Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле. Вслед за Татьяной Васильевой, которая приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", гостем студии стал музыкальный критик Сергей Соседов.

"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже

"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже
Звездная блондинка рассказала о том, какой ее супруг на самом деле. Лера Кудрявцева преуспела не только в карьере, но и в личной жизни.

Выбор читателей

27/05Сбт"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 27/05СбтФото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 27/05Сбт"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 27/05СбтКрасотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 28/05ВскРоскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе 28/05ВскДочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки