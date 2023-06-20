"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем

Прославленный актер театра и кино Армен Джигарханян должен был провести последние годы жизни в Соединенных Штатах. Но у злодейки-судьбы оказались другие планы...

В 1998 году Джигарханян получил в дар дом в Далласе и уговорил жену присматривать за ним, налаживать быт. Татьяна Сергеевна уехала в Америку и стала там работать преподавателем русского языка в институте Далласа.

"Муж хотел доживать в любимой Америке, где ему и климат больше подходил, и друзей было много, – говорит Власова. – И уже все шло к этому, к отъезду. Но вмешались злые силы, которые все спутали. Я была далеко и, к сожалению, как это часто бывает, поздно узнала о происходящем с мужем в Москве. Он ведь стал многое забывать, стал совершать поступки, которые никогда прежде не делал, стал ведомым и внушаемым".

Сегодня в Америке обитает пасынок легендарного артиста – Степан Джигарханян. "Он живет своей жизнью, но часто приезжает в Москву, – сообщила его мать Татьяна Сергеевна. – А я – самостоятельный человек. И в Америку снова ехать не собираюсь, хотя бы потому, что лучше драматических театров, чем в России, нет!"

80-летняя Татьяна Сергеевна ежедневно с 57-летним сыном не общается. "У нас нет столько разговоров и тем, чтобы нужно было обязательно каждый день созваниваться, хотя я знаю, как у него дела, какие новости", – пояснила бывшая жена Армена Джигарханяна.