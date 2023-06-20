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"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем

"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем
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Прославленный актер театра и кино Армен Джигарханян должен был провести последние годы жизни в Соединенных Штатах. Но у злодейки-судьбы оказались другие планы...

В 1998 году Джигарханян получил в дар дом в Далласе и уговорил жену присматривать за ним, налаживать быт. Татьяна Сергеевна уехала в Америку и стала там работать преподавателем русского языка в институте Далласа.

"Муж хотел доживать в любимой Америке, где ему и климат больше подходил, и друзей было много, – говорит Власова. – И уже все шло к этому, к отъезду. Но вмешались злые силы, которые все спутали. Я была далеко и, к сожалению, как это часто бывает, поздно узнала о происходящем с мужем в Москве. Он ведь стал многое забывать, стал совершать поступки, которые никогда прежде не делал, стал ведомым и внушаемым".

Сегодня в Америке обитает пасынок легендарного артиста – Степан Джигарханян. "Он живет своей жизнью, но часто приезжает в Москву, – сообщила его мать Татьяна Сергеевна. – А я – самостоятельный человек. И в Америку снова ехать не собираюсь, хотя бы потому, что лучше драматических театров, чем в России, нет!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

80-летняя Татьяна Сергеевна ежедневно с 57-летним сыном не общается. "У нас нет столько разговоров и тем, чтобы нужно было обязательно каждый день созваниваться, хотя я знаю, как у него дела, какие новости", – пояснила бывшая жена Армена Джигарханяна.

20 июня 2023, 09:30
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лучшие роли Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян. Кадр из «Звезда надежды». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян. Кадр из «Искренне Ваш». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян. Кадр из «Внук бабушки». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян. Кадр из «Город-ноль». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян. Кадр из «Привет, это я!». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян. Кадр из «Тайны мадам Вонг». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян. Кадр из «Тринадцатый апостол». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

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